Peszkov: a háború lezárását célzó tárgyalások egy bonyolult folyamat

"Bizonyos kérdésekben közeledés történt"

MH
 2026. február 2. hétfő. 23:53
Dmitrij Peszkov szóvivő az ukrajnai háború lezárásáról szóló tárgyalások előrehaladását bonyolult folyamatnak nevezte.

Peszkov: a háború lezárását célzó tárgyalások egy bonyolult folyamat
Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője
Fotó: AFP/Alexander Nemenov

Az rbc.ua szerint Peszkov elmondta, hogy az ukrajnai béketárgyalások „egy nagyon összetett, többvektorú folyamat”. Egyúttal hangsúlyozta, hogy bizonyos kérdésekben közeledés történt. „Néhány kérdésben közelebb kerültünk egymáshoz, mert voltak megbeszélések és beszélgetések. Bizonyos kérdésekben könnyebb közös nevezőt találni. Vannak olyan kérdések, ahol nehezebb közös nevezőt találni. Ott még nem beszélhetünk közeledésről. Ez egy nagyon bonyolult folyamat” – hangsúlyozta a Kreml szóvivője.

Egy héttel ezelőtt, január 23-án és 24-én háromoldalú tárgyalásokra került sor Ukrajna, az Egyesült Államok és az Oroszországi Föderáció között Abu-Dhabiban. Az Egyesült Államok pozitívnak, Kijev pedig érdeminek nevezte a találkozót.

