Oroszország nem támad energetikai létesítményt Ukrajnában

Bár az elmúlt 24 órában okoztak újabb károkat az orosz támadások ukrán energetikai létesítményekben a front menti és a határ menti térségekben, rakétákkal és drónokkal Oroszország nem mért célzott csapást az energetikai infrastruktúrára – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn a Telegramon.

„Az orosz hadsereg, akárcsak az előző napokban, most is elsősorban a logisztikánk elleni terrorra összpontosított, mindenekelőtt a vasútra. Mások mellett csapások érték Dnyipropetrovszk megye és Zaporizzsja vasúti létesítményeit” – közölte az államfő.

Kiemelte, hogy az ukrán energetikai szakemberek teljes mértékben helyreállították az energiarendszer állapotát arra a szintre, amely a szombati műszaki meghibásodás előtt volt. Egyúttal hozzátette, hogy a fővárosban, Kijevben továbbra is több mint kétszáz lakóházban nincs fűtés, de ezek többségében műszaki meghibásodások következményeiről van szó.

Dmitro Pletencsuk, az ukrán haditengerészet szóvivője egy tévéműsorban arról beszélt, hogy Oroszország az általa megszállva tartott Krím félszigetet katonai bázissá és logisztikai csomóponttá alakította, és az elmúlt hónapban nőtt az Ukrajna ellen onnan kiinduló csapások száma is. Szavai szerint az ott állomásozó – nemrégiben újabb egységekkel megerősített – orosz csapatok elsődleges feladata a megszállt területek felszabadításának megakadályozása. Rámutatott, hogy az a kiterjedt logisztikai hálózat, amelyet Oroszország 2014 óta épített ki a Krímben, ma már az ukrán szárazföldi területeken harcoló csapatai ellátását is szolgálja.

Az ukránok mindössze 20 százaléka számít arra, hogy a háború a következő hetekben vagy legalább 2026 első felében véget ér – derült ki a Kijevi Nemzetközi Szociológiai Intézet (KMISZ) 2026. január 23-29. között végzett országos közvélemény-kutatásának adataiból. A felmérést telefonos interjúk módszerével végezték, a mobiltelefonszámok véletlenszerű mintavétele alapján Ukrajna valamennyi ukrán ellenőrzésű régiójában. A kutatásban 1003 nagykorú válaszadó vett részt. Egy ilyen mintavétel statisztikai hibahatára nem haladja meg a 4,1 százalékot.

A megkérdezettek 52 százaléka határozottan ellenzi, hogy a teljes Donyec-medencét Oroszország ellenőrzése alá adják az Egyesült Államok és Európa biztonsági garanciáiért cserébe, 80 százalékuk pedig arra az álláspontra helyezkedett, hogy Ukrajnának a katonai célpontokon kívül Oroszország egyéb létesítményeit is támadnia kell.