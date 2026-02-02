Oroszország gyakorlatilag annektált egy országot

Oroszország de facto annektálta Fehéroroszországot, és azt arra használja, hogy megsértse a szomszédos Lengyelország és Litvánia légterét egy esetleges jövőbeni NATO-Oroszország háború előkészítéseként – állapította meg a Hadtudományi Intézet (ISW).

Az elemzők azt írják, hogy Oroszország Fehéroroszország területét saját katonai-politikai céljainak megvalósítására használja, különösen a NATO-tagállamok légterébe való behatolásra.

Az ISW szerint január 30-áról 31-ére virradó éjszaka fehérorosz léggömbök 72 órán belül másodszor léptek be illegálisan a lengyel légtérbe.

A Lengyel Fegyveres Erők Műveleti Parancsnoksága arról számolt be, hogy katonai radarok észleltek olyan tárgyakat, amelyek a fehérorosz oldalról lépték át a határt. Az előzetes értékelés szerint ezek léggömbök voltak.

Válaszul a lengyel hatóságok ideiglenesen korlátozták a légteret a Fehéroroszországgal határos Podlaskie vajdaság felett.

Az ISW az ilyen akciókat az úgynevezett „nulladik fázis” részének nevezi - annak a szakasznak, amely információs és pszichológiai feltételeket teremt egy esetleges jövőbeli orosz-NATO háborúhoz.