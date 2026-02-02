Őrizetbe vettek öt oroszokkal összejátszót a németek

Egész ellátási hálózatot üzemeltetett az az öt személy, akiket hétfőn tartóztattak le Németországban - írja a Reuters. A cikk szerint az érintettek orosz védelmi vállalatoknak exportált árukat, megsértve ezzel az Európai Unió Moszkva ukrajnai inváziója miatt bevezetett szankcióit.

A Szövetségi Ügyészség becslése szerint a csoport tagjai 2022 februárja óta 16 000 szállítmányt juttattak ki összesen 30 millió euró (11,7 milliárd forint) értékben. A rendőrség a beszerzési tevékenységek irányításával orosz állami szerveket gyanúsított meg.

Az érintetteket a a Balti-tenger partján fekvő Lübeckben, egy észak-németországi kikötővárosban és a környező Herzogtum Lauenburg kerületben tartóztatták le. A gyanúsítottak német, ukrán és orosz állampolgárok. Az ügyészek szerint a termékek huszonnégy, tőzsdén jegyzett orosz védelmi céghez kerültek. A lap szerint a rendőrök több helyszínen is házkutatást tartottak. A Reuters hozzáteszi, további öt gyanúsított továbbra is szabadlábon van.