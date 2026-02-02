2026. február 2., hétfő

Külföld

Nem a határok, az emberéletek a fontosabbak

Erős kritikával illette egy kormányzó Zelenszkijt

MH
 2026. február 2. hétfő. 21:49
Igencsak erős kritikát fogalmazott meg Volodomir Zelenszkijjel szemben egyik szoros szövetségese.

Nem a határok, az emberéletek a fontosabbak
Vitaliy Kim, a kritikus kormányzó
Fotó: AFP/Bulent Kilic

Elsősorban az emberek biztonságát és életét kell előtérbe helyezni, nem pedig kizárólag a határokat - jelentette ki a The Independentnek Vitalij Kim, Ukrajna déli részén fekvő Mikolajiv megye kormányzója. A politikus, aki egyben Volodimir Zelenszkij közeli szövetségese arról beszélt, hogy egy leendő békemegállapodásnak sokkal inkább az előbbi témákra kell koncentrálnia mint a területekre.

A kormányzó a Zelenszkij-féle Nép Szolgája párt helyi vezetője volt 2019-ben, majd 2020-ban nevezték ki posztjára. Kim a Frontline Cities and Communities Forum 2026 nevű konferencia előtt szólalt meg, ahol ukrán vezetők és polgármesterek arról fognak egyeztetni, milyen pontok mentén lenne elfogadható egy béke Moszkvával.

