2026. február 2., hétfő

Előd

EUR 380.55 Ft
USD 320.79 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Nehezn indulnak haza a migránsok Németországból

Pénzt kap, aki távozik

MH
 2026. február 2. hétfő. 20:40
Megosztás

Ismét állami támogatással hagyhatják el Németországot az ott tartózkodó menedékkérők.

Nehezn indulnak haza a migránsok Németországból
Kifizeti helyettük az állam a jegyet, ha „jó vonatra szállnak”
Fotó: AFP/NurPhoto/Michael Nguyen

Aki akar, az állami segítséggel hagyhatja el Németországot - írja a Der Spiegel. Mint olvasható, a menedékkérőkre vonatkozó lehetőséggel 2025-ben többen éltek, mint a korábbi években. Az adatok alapján tavaly „már" 16.576 ember vette igénybe a Szövetségi Migrációs és Menekültügyi Hivatal (BAMF) pénzügyi támogatását azért, hogy annak segítségével térjen vissza származási helyére vagy egy harmadik országba.

Mint a lap megjegyzi, ez 6.218 fővel több, mint 2024-ben volt. A múlt esztendőben egyébként a legtöbben, 5.976 személy Szíriába indult vissza. A hivatal fedezi többek között a repülőjegyek költségét, valamint „kezdőtámogatást” is folyósít - a felnőtteknek ezer, a gyermekeknek és fiataloknak pedig ötszáz eurót.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink