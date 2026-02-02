Oroszország az Oreshnik közepes hatótávolságú ballisztikus rakétát (MRBM) használja üzenet küldésére a nyugati országoknak. Ezt a kijelentést Jurij Ignat mondta.

„Az oroszok megmutatják, hogy van egy fegyverük, amelyet „lehetetlen lelőni”, amely „hatékony és pontos”, egyenként hat robbanófejből álló blokkja van, és ha lenne egy speciális robbanófeje, akkor az lenne a vég” – mondta.

Szerinte Oroszország ezzel katonai erejét demonstrálja a nyugati országoknak. Ignat úgy véli, hogy az Oresnyik rakétarendszer használata segít Moszkvának befolyásolni a tárgyalási folyamatot.

Ignat korábban panaszkodott az ukrajnai légvédelmi rendszerek és repülőgépek rakétáinak hiányára. Megjegyezte, hogy ez arra kényszeríti Kijevet , hogy folyamatosan nyugati partnerekhez forduljon – írta meg a Lenta.