Előd

Miért használta Oroszország az Oresnyik rakétarendszert?

Oroszország Oresnyik-hadműveletének használata üzenetet küld a nyugati országoknak

MH
 2026. február 2. hétfő. 23:05
Oroszország az Oreshnik közepes hatótávolságú ballisztikus rakétát (MRBM) használja üzenet küldésére a nyugati országoknak. Ezt a kijelentést Jurij Ignat mondta.

Az orosz Oresnyik hiperszonikus, nukleáris rakétarendszer útban a bevetési célpontjához
Fotó: AFP/Russian Defence Ministry/Handout

„Az oroszok megmutatják, hogy van egy fegyverük, amelyet „lehetetlen lelőni”, amely „hatékony és pontos”, egyenként hat robbanófejből álló blokkja van, és ha lenne egy speciális robbanófeje, akkor az lenne a vég” – mondta.

Szerinte Oroszország ezzel katonai erejét demonstrálja a nyugati országoknak. Ignat úgy véli, hogy az Oresnyik rakétarendszer használata segít Moszkvának befolyásolni a tárgyalási folyamatot.

Ignat korábban panaszkodott az ukrajnai légvédelmi rendszerek és repülőgépek rakétáinak hiányára. Megjegyezte, hogy ez arra kényszeríti Kijevet , hogy folyamatosan nyugati partnerekhez forduljon – írta meg a Lenta.

