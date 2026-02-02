Az ukrán állam továbbra is létezhet. Ezt a jóslatot Ukrajna sorsáról az Oroszországi Biztonsági Tanács alelnöke, Dmitrij Medvegyev tette, idézve a TASS- t.

A politikus kijelentette, hogy a béke csak a jelenlegi ukrajnai kormány lebontása után jön el, de elismerte, hogy maga az állam „valamilyen formában” továbbra is létezni fog. „Valamilyen formában fennmarad. Hogy milyen formában, ismétlem, nem tudom” – mondta.

Medvegyev kijelentése váratlan volt, mivel 2024-ben azt feltételezte, hogy a huszonegyedik század harmincas éveire Ukrajna már nem létezik, ami megoldaná az ország NATO- tagságának kérdését.