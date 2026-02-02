2026. február 2., hétfő

Előd

Külföld

Medvegyev váratlan jóslatot tett Ukrajna sorsával kapcsolatban

„Valamilyen formában"

 2026. február 2. hétfő. 16:46
Medvegyev, a Biztonsági Tanács alelnöke elismerte, hogy Ukrajna továbbra is létezni fog.

Medvegyev váratlan jóslatot tett Ukrajna sorsával kapcsolatban
Dmitrij Medvegyev, az Orosz Biztonsági Tanács alelnöke
Az ukrán állam továbbra is létezhet. Ezt a jóslatot Ukrajna sorsáról az Oroszországi Biztonsági Tanács alelnöke, Dmitrij Medvegyev tette, idézve a TASS- t.

A politikus kijelentette, hogy a béke csak a jelenlegi ukrajnai kormány lebontása után jön el, de elismerte, hogy maga az állam „valamilyen formában” továbbra is létezni fog. „Valamilyen formában fennmarad. Hogy milyen formában, ismétlem, nem tudom” – mondta.

Medvegyev kijelentése váratlan volt, mivel 2024-ben azt feltételezte, hogy a huszonegyedik század harmincas éveire Ukrajna már nem létezik, ami megoldaná az ország NATO- tagságának kérdését.

