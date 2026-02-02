Macron elbukott

Emmanuel Macron francia elnök hamarosan hivatalosan is „béna kacsa” státuszba kerül: a 2026-os költségvetés elfogadása után elnöksége hátralévő másfél éve alatt már alig lesz képes érdemi törvényhozásra. Már a Politico is elismeri, hogy lezárul Macron korszaka Párizsban. A francia politika átvált kampánymódba, először az önkormányzati választások, majd a 2027. tavaszi elnökválasztás felé fordulva. A jobboldali Nemzeti Tömörülés esélyei folyamatosan nőnek, Macron pedig belpolitikai téren a megosztott parlament fogságában vergődik.

Emmanuel Macron francia elnök hamarosan hivatalosan is „béna kacsa” státuszba kerül, azaz megbénult, végső szakaszba lép elnöksége hátralévő ideje alatt – derül ki a Politico cikkéből. A 2026-os költségvetés elfogadása után Macron ünneplése rövid ideig tart majd, mert utána már gyakorlatilag kampánymódba kapcsol a francia politika egészen a 2027. tavaszi elnökválasztásig.

Macron a mandátumkorlát miatt nem indulhat újra, a közvélemény-kutatások szerint a jobboldali Nemzeti Tömörülés jelöltje válthatja őt. A cikkben idézett források (többek között Macron szövetségesei, volt miniszterek, parlamenti képviselők) szerint a költségvetési harc lezárulta után a törvényhozás kompromisszumkeresése háttérbe szorul, és helyette a politikai manőverezés, kampányolás dominál.

Először az önkormányzati választások jönnek (Franciaország több mint 35 ezer községében polgármestereket és tanácsokat választanak), majd minden figyelem a 2027-es elnökválasztásra irányul.

Macron kül- és biztonságpolitikában, védelmi ügyekben továbbra is erős befolyással bír (különösen Trump második elnöksége miatti geopolitikai változások közepette), de belpolitikai téren a 2024-es előrehozott választások utáni megosztott parlament súlyosan korlátozza mozgásterét.

A jelenlegi miniszterelnök, Sébastien Lecornu úgy manőverezett, hogy sikerült átvinnie a költségvetést anélkül, hogy őt is megbuktatták volna – ellentétben két elődjével, Michel Barnier-vel és François Bayrou-val. Ehhez kompromisszumokat kötött, például felfüggesztette Macron nyugdíjreformját (a nyugdíjkorhatár emelését), és visszavonta ígéretét, hogy nem használja a 49.3-as alkotmányos eszközt a szavazás nélküli átvitelre.

Lecornu a következő hetekben kevésbé vitatott ügyekre koncentrál: központi kormány és helyi hatóságok hatáskörmegosztásának tisztázása, a szociális juttatások egységesítése és centralizálása, valamint a 2027-es költségvetési tervek előkészítése, hogy elkerüljék a harmadik egymást követő költségvetési válságot.

A kormány szóvivője, Maud Bregeon szerint: 2027-ben elnökválasztás lesz. Addig meg kell egyeznünk egy alapvonalban, ami lehetővé teszi az ország előrehaladását.

Lecornu többször hangsúlyozta, hogy kormányának függetlennek kell lennie az elnökválasztási versenytől, és a „párti étvágyakat” okolta a válságokért (beleértve saját rövid életű, 14 órás kormányának bukását is, amit kevésbé ambiciózus miniszterekkel váltottak).

Ironikus módon néhány tisztségviselő és képviselő szerint éppen a költségvetési siker emelhette Lecornut potenciális elnökjelöltté 2027-re. Az Ipsos közvélemény-kutatója, Mathieu Gallard szerint valóban életképesebb jelöltté vált, de a miniszterelnökből elnökké válás mindig nehéz feladat.

Vége Macron hatalmának

Ugyanakkor egy parlamenti vezető kevésbé optimista: szerinte a Lecornu által is emlegetett „párti étvágyak” miatt most, hogy a költségvetés átment, bármelyik politikai csoport megpróbálhatja megbuktatni őt, hogy saját zászlaját kitűzze a választás előtt.

Lecornunak kevés barátja van… és most már mindenki szórakozhat azzal, hogy kidobja őt az irodából – mondta.

Gabriel Attal, Macron korábbi miniszterelnöke, aki jelenleg a francia elnök pártját vezeti, a múlt hónapban a francia médiának adott interjúban megerősítette, hogy azt mondta csapatainak, hogy a költségvetés Macron második ciklusának „végét” jelenti.

Kitartok amellett, amit mondtam – mondta Attal a FranceInfónak.