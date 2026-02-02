2026. február 2., hétfő

Előd

EUR 380.55 Ft
USD 320.79 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Lezuhant egy polgári gyakorló repülőgép

A fedélzetén az egyetem oktatója és két hallgató tartózkodott, mindhárman életüket vesztették

MH/ MTI
 2026. február 2. hétfő. 16:55
Megosztás

Három ember meghalt hétfőn az Oroszország déli részén fekvő Orenburgi területen, mert lezuhant egy polgári gyakorló repülőgép – közölték a helyi hatóságok.

Lezuhant egy polgári gyakorló repülőgép
Lezuhant egy polgári gyakorló repülőgép, a gépen tartozkodó 3 ember életét vesztette (képünk illusztráció)
Fotó: AFP/dpa Picture-Alliance/DPA/Alex Talash

A Diamond DA-400 típusú kisgép a Szentpétervári Állami Polgári Repülési Egyetem tulajdonában volt. A fedélzetén az egyetem oktatója és két hallgató tartózkodott, mindhárman életüket vesztették – számolt be Artyom Vorobjov, a város vezetője a Telegram üzenetküldő csatornán.

Az oroszországi rendkívüli helyzetek minisztériumának tájékoztatása szerint a baleset helyszíne Dzsanatalap település közelében található. A mentők megérkezésekor a földön nem volt nyoma tűznek.

„A Központi Közlekedési Nyomozó Hatóság nyomozói a helyszínre utaztak, hogy kiderítsék a baleset körülményeit és okait. A vizsgálat a légi közlekedés biztonsági és üzemeltetési szabályainak megsértése alapján indult.

Az Orenburgi terület hatóságai részvétüket fejezték ki a tragédia miatt, és készen állnak segítséget nyújtani az áldozatok családjainak.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink