Három ember meghalt hétfőn az Oroszország déli részén fekvő Orenburgi területen, mert lezuhant egy polgári gyakorló repülőgép – közölték a helyi hatóságok.

A Diamond DA-400 típusú kisgép a Szentpétervári Állami Polgári Repülési Egyetem tulajdonában volt. A fedélzetén az egyetem oktatója és két hallgató tartózkodott, mindhárman életüket vesztették – számolt be Artyom Vorobjov, a város vezetője a Telegram üzenetküldő csatornán.

Az oroszországi rendkívüli helyzetek minisztériumának tájékoztatása szerint a baleset helyszíne Dzsanatalap település közelében található. A mentők megérkezésekor a földön nem volt nyoma tűznek.

„A Központi Közlekedési Nyomozó Hatóság nyomozói a helyszínre utaztak, hogy kiderítsék a baleset körülményeit és okait. A vizsgálat a légi közlekedés biztonsági és üzemeltetési szabályainak megsértése alapján indult.

Az Orenburgi terület hatóságai részvétüket fejezték ki a tragédia miatt, és készen állnak segítséget nyújtani az áldozatok családjainak.