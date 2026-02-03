Lettországban nyomozást indítottak az Epstein-aktákkal kapcsolatban

Lettországban nyomozást indított a rendőrség hétfőn az Epstein-aktákkal kapcsolatban, miután a balti ország a nemrég nyilvánosságra hozott dokumentumokban fiatal nők és kiskorú lányok lehetséges toborzási helyeként merült fel - közölte a lett Leta hírügynökség és a helyi közszolgálati rádió.

A rigai főügyészség szintén arról számolt be, hogy meg fogja vizsgálni a szexuális bűncselekményekkel vádolt és 2019-ben a börtönben öngyilkosságot elkövető Jeffrey Epstein amerikai milliárdos ügyében pénteken nyilvánosságra hozott irathalmazt, videókat és képeket. Epstein több évtizedes, kiterjedt üzleti tevékenysége során számos hírességgel, üzletemberrel, politikussal került kapcsolatba.

A lett sajtó szerint a dokumentumok arra utalnak, hogy Lettország volt azon helyszínek egyike, ahol fiatal nőket és kiskorúakat toboroztak Epstein törvényellenes céljaira. Lettországot a dokumentumokban különböző összefüggésben több mint ötszáz alkalommal említik, a fővárost, Rigát pedig 800-nál is többször.

A nyilvánosságra hozott iratok a lett sajtó szerint több lett modell, illetve modellügynökség nevét tartalmazza, valamint Epstein személyes levelezését fiatal lett lányokkal. A közzétett aktákban fiatal lett nők útlevelei mellett Rigába, illetve Rigából az Egyesült Államokba szóló repülőjegyek, valamint rigai hotelekbe szóló szállásfoglalások is voltak.