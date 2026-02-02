Kivégezte a maffiacsalád tagjait Kína

Kőkemény, az alvilág számára megfogalmazott üzenetként is értelmezhető Peking legújabb döntése - írja friss cikkében a BBC. Mint az összeállításból kiderül, kínai hatóságok felakasztották a mianmari online csalóközpontokat működtető Bai család maffiájának négy tagját. Az ázsiai nagyhatalom hatóságai szerint az érintette súlyos bűncselekményekért felelősek, amelyek kínai állampolgárok halálához és tömeges kizsákmányoláshoz vezettek - olvasható a lapban.

A BBC utal rá, a Bai mellett a Ming és számos kisebb család uralta Mianmar határvárosát, Laukkaingot, ahol e bűnözők lokálokat, piros lámpás negyedeket és kibercsalási központokat működtettek. A klánok között a Bai-k voltak az „elsők. A hatóságok szerint a saját milíciájukat irányító família feje 41 épületet uralt, ahol kibercsalási tevékenységek folytak és csalárd elveken dolgozó kaszinók üzemeltek. Ezen épületek falain belül az erőszak kultúrája uralkodott, ahol a fizikai erőszak mindennapos volt.

A múlt héten Kínában a Ming család tizenegy tagját akasztották föl.