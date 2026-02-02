Külföld
Putyin hadserege elveszítette a legritkább csodafegyverét
A T-72-esnél is erősebb volt, mégis teljesen megsemmisült az orosz elitalakulat büszkesége
Legalább három példány biztosan megsemmisült, egyet pedig az ukrán erők zsákmányoltak, miközben újabb gyártásra az orosz védelmi minisztérium nem adott megrendelést. Szakértők szerint ma már az sem kizárt, hogy egyetlen ilyen jármű sem maradt hadrendben.
A BMO–T a lángszórós egységek szállítására kifejlesztett nehéz harcjármű, amely páncélvédettségben még a modern orosz harckocsikat is felülmúlja. A T–72-es alvázra épülő eszköznek gyakorlatilag csak a „Terminator–2” számít párjának, ám magas ára – darabonként akár félmillió dollár – végül megpecsételte a sorsát.
A veszteségek és az utánpótlás hiánya miatt a BMO–T gyakorlatilag eltűnt a frontról, ami újabb jelzés az orosz elit haditechnika kimerülésére.