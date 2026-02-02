Kallasnak nem jön be a közös EU-s haderő

Szkepticizmusának adott hangot a NATO-tól elkülönülő európai haderő létrehozásának ötletével kapcsolatban Kaja Kallas - írta meg hétfőn a The Guardian. A külképviselő szerint azok, akik azt mondják, szükségünk van egy közös európai hadseregre (...) nem igazán gondolták át ezt a gyakorlatban. A politikus úgy vélte, ha valaki a NATO tagja, akkor nem hozhat létre egy külön sereget a már meglévő mellett.

Válság idején a legfontosabb a parancsnoki lánc, azaz az, hogy ki ad utasításokat kinek - fogalmazott. Ha van egy európai hadsereg, és van a NATO, akkor „baj esetén a labda csak úgy a székek közé pattan és nem lesz senki, aki fölvegye. Ez pedig rendkívül veszélyes” - hangoztatta Kallas. Ne dobjuk ki a NATO-t az ablakon - tette hozzá.