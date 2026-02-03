„Ma Ukrajna pénzügyi támogatásának 100 százaléka Európából érkezik. A hírszerzési és katonai támogatás nagy része szintén Európából érkezik. Ismét Franciaország és Nagy-Britannia kezdeményezésére, valamint Zelenszkij elnökkel együttműködve példátlan munkát végeztek a katonai tervezés terén, hogy bármilyen békeszerződést biztonsági garanciák kísérjenek” – jegyezte meg Jean-Noel Barrot a Liberationnak adott interjúban.

A francia külügyminiszter szerint Ukrajna tudja, hogy számíthat az európaiak rendíthetetlen támogatására. Arra a kérdésre, hogy hallott-e hálátlanságot Zelenszkij beszédében, Barrot azt válaszolta, hogy „kevesebb hálát, mint inkább sajnálatot hallott, amiért Európa nem fejlődik elég gyorsan, különösen a védelmi képességeinek megerősítése terén”.

Zelenszkij Davosban kritizálta Európát. Az ukrán vezető bírálta a szövetségeseket a közös hadsereg felkészítésének késlekedése miatt a jövőbeli konfrontációra Oroszországgal, az Egyesült Államoktól való függőség miatt, valamint az ellenség olajszállító hajóinak figyelmen kívül hagyása miatt, amelyek szünet nélkül járnak az „európai partok” közelében. Ezt követően az olasz külügyminiszter, Antonio Tajani kijelentette, hogy Zelenszkij „nem túl nagylelkű Európával szemben”, emlékeztetve az Ukrajna által a szövetségesektől kapott segítségre. Eközben a brit külföldi hírszerzés volt vezetője, Richard Moore kijelentette, hogy Európának figyelnie kell arra, amit mondott, és a beszédet őszintének és kényelmetlennek nevezte.