Folytatódnak a háromoldalú tárgyalások

Szerdán és csütörtökön tartják Abu-Dzabiban az orosz-amerikai-ukrán háromoldalú biztonsági csoport megbeszéléseinek második fordulóját – közölte hétfőn Dmitrij Peszkov, az orosz elnök szóvivője.

„Most szerdán és csütörtökön valóban megtartják a második fordulót. Abu-Dzabiban lesz, megerősíthetjük” – tájékoztatta az újságírókat a Kreml szóvivője. „Ezeket [a tárgyalásokat] valóban eredetileg is tervezték. A biztonsági kérdésekkel foglalkozó csoport második fordulóját eredetileg az elmúlt vasárnapra tűzték ki, de szükség volt a három fél ütemtervének további összehangolására” – magyarázta Peszkov.

Hangsúlyozta, hogy az orosz küldöttséget Kirill Dmitrijev orosz elnöki különmegbízott, az Orosz Közvetlen Befektetési Alap (RFPI) vezérigazgatója vezeti.

„Dmitrijev vezeti a gazdasági együttműködéssel foglalkozó munkacsoportot. Ezek a kérdések alapvetően Dmitrijev kollégánk hatáskörébe tartoznak” – válaszolta Peszkov arra a kérdésre, hogy közöljön részleteket Dmitrijev miami látogatásáról.

Peszkov erre azt válaszolta, „Nem, erről nem fogok részleteket közölni. Hallották a két fél általános, koncepcionális értékeléseit, mind Dmitrijev, mind (az amerikai elnök különmegbízottja, Steven) Witkoff részéről, összességében elég pozitív és konstruktív beszélgetések voltak”.

Dmitrijev január 31-én érkezett Miamiba, hogy tárgyalásokat folytasson az amerikai delegációval. Witkoff szerint Dmitrijev produktív és konstruktív találkozókat tartott az Egyesült Államok közvetítői erőfeszítéseinek keretében, amelyek célja az ukrán konfliktus békés rendezésének előmozdítása.

Dmitrijev hétfőn az Instagramon közölte, hogy visszatér Moszkvába.

Január 23-án Abu-Dzabiban volt a biztonsági konzultációk első fordulója Oroszország, az Egyesült Államok és Ukrajna képviselői között. A felek január 24-én tartottak egy második találkozót is. Az orosz tárgyalócsoportot Igor Kosztyukov tábornok, a katonai hírszerzés (GRU) vezetője irányította. Az ukrán munkacsoportot Rusztem Umerov, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) titkára vezette.