Fokoznák az EU nyomását Izraelre

Több mint négyszáz volt európai magas rangú diplomata és tisztviselő sürgette az EU-t, fokozza a nyomást Izraelre azért, hogy az vessen véget a Gázával és Ciszjordániával kapcsolatos „túlzott és szüntelen nemzetközi jogsértéseknek”.

Egyre többen követelik, hogy helyezzék nyomás alá Izraelt a Gázával és Ciszjordániával kapcsolatos „túlzott és szüntelen nemzetközi jogsértések" okán - írja a The Guardian. A több mint négyszáz volt európai magas rangú diplomata és tisztviselő által aláírt dokumentumot hétfőn küldték el az EU vezetőinek. Ebben felszólították a tagállamokat, hogy tegyenek lépéseket az ENSZ kétállami megoldást és a Közel-Kelet igazságos és tartós békéjét célzó határozatainak betartatásáért.

A dokumentum tételesen ismerteti a palesztinok életének szomorú valóságát, megemlítve ötszáz embert, köztük száz gyermeket, akiket „célzott” izraeli katonai csapás ölt meg a tavaly kihirdetett tűzszünet első szakaszában. Ugyancsak utalnak a Gázába irányuló humanitárius segélyek szigorú korlátozásaira valamint a zsidó telepesek építési projektjeire Ciszjordániában és Kelet-Jeruzsálemben. A lapban aláhúzzák, utóbbiakat a nemzetközi közvélemény nagy része a kétállami megoldás aláásásának tekinti.

Az EU-nak határozottan fel kell lépnie mindazokkal szemben, akik annexiós törekvéseket folytatnak, és amelyek célja a palesztinok elidegeníthetetlen önrendelkezési jogának veszélyeztetése és a kétállami megoldás aláásása - áll a szövegben. Az aláírók felszólítják az EU-t, tartózkodjon Donald Trump Béketanácsától, lévén fennáll a veszély, hogy az esetleg felválthatja az ENSZ-t.

A The Guardian hozzáteszi, az Európai Bizottság tavaly javasolta az EU-Izrael társulási megállapodás kereskedelmi rendelkezéseinek felfüggesztését, de a szándék elakadt, mióta Donald Trump tavaly októberben bejelentette a tűzszünetet és a béketanácsot.