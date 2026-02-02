Feszültség Franciaországaban

Felháborodást váltott ki Franciaországban, hogy a Capgemini amerikai leányvállalata biztosítja az amerikai bevándorlási rendőrségnek (ICE) a külföldiek azonosítására és nyomon követésére szolgáló eszközt. A botrány miatt a francia informatikai óriás bejelentette, hogy eladja amerikai cégét, a Capgemini Government Solutions-t.

A vállalat közölte, hogy azonnal megkezdi az amerikai leányvállalat eladását, amely a csoport árbevételének 0,4 százalékát termelte meg tavaly. A France 2 francia köztelevízió tudósítása szerint – amely a Multinacionális Vállalatok Megfigyelőközpontja (L'Observatoire des multinationales) nevű egyesület információira hivatkozott – a Capgemini egy olyan eszközt biztosított az ICE-nak, amelyet az amerikai elnök, Donald Trump által meghirdetett nagyszabású bevándorlásellenes kampányban használnak a külföldiek azonosítására és lokalizálására.

Az információ felháborodást váltott ki Franciaországban, ezért a Capgemini rendkívüli igazgatósági ülést hívott össze a hétvégén. A Capgemini vasárnap közölte, „úgy ítéli meg, hogy az Egyesült Államokban a szövetségi szervezetekkel történő szerződéskötésekre vonatkozó szokásos jogi korlátozások nem tették lehetővé a csoport számára, hogy megfelelő ellenőrzést gyakoroljon a leányvállalat egyes tevékenységei felett, a csoport célkitűzéseivel való összhang biztosítása érdekében”.

A Capgemini vezérigazgatója, Aiman Ezzat január 25-én a LinkedIn internetes oldalon közzétett nyilatkozatában azt állította, hogy ő maga is „nyilvános forrásokból” értesült a szerződés létezéséről, amelyet a csoport egyik amerikai leányvállalata kötött, amely 15 éve szakosodott amerikai szövetségi kormányzati szolgáltatásokra.

A vezető szerint ez az amerikai jogszabályok hatálya alá tartozó leányvállalat „autonóm módon hozza meg a döntéseket, hermetikusan lezárt hálózatokkal rendelkezik, és (...) a Capgemini csoport nem fér hozzá semmilyen minősített információhoz, minősített szerződéshez”.

Az AFP hírügynökség szerint az amerikai kormányzati nyilvános dokumentumok szerint a december 18-án megkötött szerződés 4,8 millió dollár értékű, és a vállalat által elért eredményektől függően akár 365 millió dollárra is emelkedhet.

A Multinacionális Vállalatok Megfigyelőközpontja szombaton azt is nyilvánosságra hozta, hogy a Capgemini Government Solutions leányvállalat már 2025. október 9. óta nyújtott személyazonosítási és –keresési („skip tracing”) szolgáltatásokat az ICE számára. A szolgáltatás összege 7 millió dollár, a Sam.gov amerikai kormányzati szerződésekkel foglalkozó weboldalán található adatok szerint – tudta meg az AFP.

Franciaországban a szakszervezeti és politikai vezetők napok óta bírálták a Capgeminit a szerződés miatt.

„A legkevesebb, amit egy francia cég megtehet (...), az az, hogy átlátható a ICE-szal kötött szerződéseivel kapcsolatban, de talán az is, hogy megkérdőjelezi azokat” – jelentette ki csütörtökön Roland Lescure gazdasági miniszter.

Sophie Binet, a CGT szakszervezet főtitkára az együttműködés „azonnali beszüntetésére” szólította fel a Capgeminit az amerikai bevándorlási rendőrséggel.

Frédéric Boloré, a Capgemini CFDT központi szakszervezeti képviselője az AFP-nek elmondta, hogy 32 éve dolgozik a cégnél, de még „soha nem tapasztalt olyan válsághelyzetet, mint a jelenlegi”. „Ez óriási sokk a munkavállalók számára” – hangsúlyozta.

A Capgemini a CAC 40, a párizsi tőzsde egyik vezető vállalata, a világ mintegy ötven országában van jelen.