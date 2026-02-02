Ez az egyetlen hely, ahol Putyin hajlandó találkozni Zelenszkijjel

A Kreml ragaszkodik ahhoz, hogy a Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök közötti kapcsolatfelvétel „csak Moszkvában lehetséges”.

Belátható időn belül személyesen is talákoznia kell Volodimir Zelenszkij (b) ukrán és Vlagyimir Putyin orosz elnöknek

Az rbc.ua szerint Peszkov kijelentette: „Zelenszkij kapcsolatokat javasol, Putyin azt mondta, hogy ezek Moszkvában lehetségesek. Ez továbbra is a mi álláspontunk.”

Az ukrán, orosz és amerikai delegációk Abu-Dzabiban folytatott tárgyalásait követően az Egyesült Államok nem zárta ki, hogy a közeljövőben sor kerülhet Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Vlagyimir Putyin orosz diktátor találkozójára.

Eközben a Kreml ismét felajánlotta Zelenszkijnek, hogy találkozhat Putyinnal Moszkvában. Putyin tanácsadója, Jurij Uszakov akkor azt mondta, hogy Oroszország két kulcsfontosságú feltételt szab egy ilyen találkozóhoz.