Ez az egyetlen hely, ahol Putyin hajlandó találkozni Zelenszkijjel
A Kreml szerint ez csak is Moszkva lehet
Belátható időn belül személyesen is talákoznia kell Volodimir Zelenszkij (b) ukrán és Vlagyimir Putyin orosz elnöknek
Fotó: Pool/AFP/Ben Stansall, Mikhail Metzel
Az rbc.ua szerint Peszkov kijelentette: „Zelenszkij kapcsolatokat javasol, Putyin azt mondta, hogy ezek Moszkvában lehetségesek. Ez továbbra is a mi álláspontunk.”
Az ukrán, orosz és amerikai delegációk Abu-Dzabiban folytatott tárgyalásait követően az Egyesült Államok nem zárta ki, hogy a közeljövőben sor kerülhet Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Vlagyimir Putyin orosz diktátor találkozójára.
Eközben a Kreml ismét felajánlotta Zelenszkijnek, hogy találkozhat Putyinnal Moszkvában. Putyin tanácsadója, Jurij Uszakov akkor azt mondta, hogy Oroszország két kulcsfontosságú feltételt szab egy ilyen találkozóhoz.