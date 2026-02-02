2026. február 2., hétfő

Előd

EUR 380.55 Ft
USD 320.79 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Ez az egyetlen hely, ahol Putyin hajlandó találkozni Zelenszkijjel

A Kreml szerint ez csak is Moszkva lehet

MH
 2026. február 2. hétfő. 18:43
Megosztás

A Kreml ragaszkodik ahhoz, hogy a Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök közötti kapcsolatfelvétel „csak Moszkvában lehetséges”.

Ez az egyetlen hely, ahol Putyin hajlandó találkozni Zelenszkijjel
Belátható időn belül személyesen is talákoznia kell Volodimir Zelenszkij (b) ukrán és Vlagyimir Putyin orosz elnöknek
Fotó: Pool/AFP/Ben Stansall, Mikhail Metzel

Az rbc.ua szerint Peszkov kijelentette: „Zelenszkij kapcsolatokat javasol, Putyin azt mondta, hogy ezek Moszkvában lehetségesek. Ez továbbra is a mi álláspontunk.”

Az ukrán, orosz és amerikai delegációk Abu-Dzabiban folytatott tárgyalásait követően az Egyesült Államok nem zárta ki, hogy a közeljövőben sor kerülhet Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Vlagyimir Putyin orosz diktátor találkozójára.

Eközben a Kreml ismét felajánlotta Zelenszkijnek, hogy találkozhat Putyinnal Moszkvában. Putyin tanácsadója, Jurij Uszakov akkor azt mondta, hogy Oroszország két kulcsfontosságú feltételt szab egy ilyen találkozóhoz.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink