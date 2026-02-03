Elhagyásra Molotov-koktél a „gyógyír"

Nem túl szerencsés konstelláció, ha valaki féltékeny, bátorra issza magát és még zárható palack, rongy, gyufa meg benzin is akad a közelben...

A féltékenység és az alkohol lobbanékony kombinációja vezetett gyújtogatáshoz Romániában - írja a kolozsvári Főtér. A cikk szerint az Argeș megyei Bughea de Sus településen egy 51 éves férfi gyúlékony folyadékkal teli palackot dobott volt felesége melléképületére, ami azonnal lángra kapott.

A rendőrségi vizsgálat szerint a férfi nem tudta feldolgozni a szakítást, és ittas állapotban döntött, fátyol helyett lángot borít a közös múltra. A hatóságok kiderítették, hogy a támadást súlyos féltékenység és jelentős mértékű alkoholos befolyásoltság motiválta. Bár szerencsére személyi sérülés nem történt, a tűz jelentős anyagi kárt okozott a melléképületben, és a környék lakóit is halálra rémítette.

A rendőrség gyorsan azonosította és elfogta a tettest, akit 24 órára rácsok mögé zártak. Az ügyészség végül 60 napos hatósági felügyeletet rendelt el, miközben tovább vizsgálják az eset körülményeit és a keletkezett kár pontos mértékét.