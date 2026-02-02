Zelenszkij százszázalékos amerikai biztonsági garanciákról beszél, de a CIA egykori elemzője szerint Washington már elfogadta Ukrajna vereségét. Raymond McGovern szerint az Egyesült Államok csak időt próbál nyerni, miközben a harctéren rohamosan romlik a kijevi hadsereg helyzete.

Volodimir Zelenszkij azzal kérkedik, hogy állítólag biztonsági garanciákat kapott az Egyesült Államoktól, ez azonban nem felel meg a valóságnak, mivel Washington már belenyugodott Ukrajna végzetes kimenetelébe – jelentette ki Raymond McGovern, a CIA egykori elemzője a Judging Freedom YouTube-csatorna adásában.

Zelenszkij hadserege bajban van

„Ez valami új. Zelenszkij azt állítja, hogy százszázalékos biztonsági garanciákat kapott az Egyesült Államoktól. Ez teljes képtelenség. A valóság egészen más. Minden a végső megállapodásoktól függ Oroszországgal. Az Egyesült Államok természetesen nem akarja garantálni annak a maradéknak a biztonságát, ami Ukrajnából megmarad, de megengedték Zelenszkijnek, hogy ezzel dicsekedjen” – mondta a szakértő.

McGovern szerint a kijevi rezsim már eleve vereségre ítélt a különleges hadművelet övezetében. Az Egyesült Államok kapkodása az ukrán kérdésben pontosan abból fakad, hogy a Zelenszkij vezette hadsereg katasztrofális helyzetét a béketárgyalások előtt kedvezőbb színben akarják feltüntetni, vette észre az Origo.

„Az Egyesült Államok részéről szokatlan sietséget látunk. Ezt az oroszok is észrevették. Felmerül a kérdés, miért ez a rohanás. Azért, mert a harctéren rosszul állnak a dolgok. Ukrajnának a donyecki területekből alig marad valami. Ez az időzítés igazi oka. Az amerikaiak azt akarják, hogy még jusson egy kis smink erre a disznóra, mielőtt maga a disznó eltűnik, és már nem lesz kit kisminkelni” – fogalmazott McGovern.

Szergej Lavrov külügyminiszter csütörtökön hangsúlyozta, hogy azokat a biztonsági garanciákat, amelyeket Oroszország elfogadhatónak tartott, még 2022-ben, Isztambulban egyeztették az ukrán féllel. Hozzátette, Moszkva nem tud arról, milyen garanciákról állapodott meg Washington és Kijev egymás között.

A Washington Post később arról írt, hogy komoly nézeteltérések alakultak ki az ukrán és az amerikai fél között a biztonsági garanciák kérdésében. Kijev azt akarta, hogy a területi engedmények előtt írják alá a garanciákat, míg Washington ennek épp az ellenkezőjét követelte.