Bevonult Szíria a kurd ellenőrzés alatt lévő Haszakába

A szíriai biztonsági erők bevonultak hétfőn a kurd ellenőrzés alatt álló északi Haszaka városba a közelmúltban létrejött fegyverszüneti megállapodás értelmében, amely a kurd irányítású régiók Damaszkusszal való egyesítését írja elő.

A haszakai fejlemények az új tűzszüneti megállapodás által előírt, összehangolt regionális hatalomátadás részét képezik a damaszkuszi kormány és a Szíriai Demokratikus Erők (SDF) nevű kurd milíciaszövetség között a további konfliktusok elkerülése végett.

A Reuters hírügynökség újságírói hétfőn jelentették, hogy egy több mint harminc belügyminisztériumi járműből álló konvoj indult el Haszaka felé; a városban pedig két forrás is megerősítette, hogy a konvoj megérkezett. A kormányerők várhatóan a haszakai „biztonsági övezetben” található állami épületekbe költöznek be – közölte a bevonulás előtt a hírügynökséggel egy szíriai tisztségviselő és egy kurd biztonsági forrás.

Akram Szaleh, a Kurdistan24 hírportál tudósítója szerint a katonai konvoj 15 járműből áll, és a kontingens 125 fős; a bevonulás incidenstől mentes volt. Helyszíni jelentések szerint a városban továbbra is nyugodalom van, a lakosok betartják a január 30-án életbe lépett általános kijárási tilalmat.

Szintén hétfőn, de korábban hasonló akció történt Kobani városban, ahová a szíriai biztonsági erőkhöz tartozó 20 jármű hajtott be. A közeljövőben egy harmadik, kormányerőkből álló csoport is bevonulásra készül az északkelet-szíriai Kamisli városban, szintén a bejelentett megállapodás részeként.

A szíriai kormány és az SDF január végén átfogó tűzszünetben, valamint a katonai és közigazgatási szervek fokozatos integrációjában állapodott meg. Az Egyesült Államok történelmi mérföldkőnek nevezte a lépést az ország egységének és megbékélésének elérése szempontjából.