Beleállt Von der Leyenbe Nicolas Schmit

Árt Európának Ursula von der Leyen elnöki tevékenysége - jelentette ki Nicolas Schmit, az első Von der Leyen-bizottság volt luxemburgi biztosa. Mint a Politico cikkéből kiderül, a politikus szerint az Európai Bizottság túlzottan centralizált, elnöki rendszerben működik, ahol a biztosokat nagyrészt elhallgattatják, hiányzik a stratégiai vízió - de a kellő bátorság is. Schmit szerint ez a hatalomkoncentráció rendkívül káros, nem csak az EB-re, hanem az egész EU-ra nézve.

A Politico emlékeztet, Schmit 2019 és 2024 között Luxemburgot képviselte a Bizottságban, és az Európai Szocialisták Pártjának csúcsjelöltje volt a 2024-es EU-választáson. A baloldali pártok abban reménykedtek, hogy második ciklusra is maradhat, de a luxemburgi kormány helyette Christophe Hansent jelölte , von der Leyen saját jobbközép Európai Néppártjából. Schmit jelenleg az Európai Progresszív Tanulmányok Alapítványa nevű agytröszt elnöke.

Bár szokatlan, hogy a hivatalban lévő biztosok nyíltan kritizálják von der Leyent, a Kollégium több korábbi tagja is megtette már ezt. Michel Barnier memoárjában azzal vádolta volt főnökét, hogy az EB-n belüli „tekintélyelvű irányítást" gyakorolt. Egy másik volt biztos, Thierry Breton szintén azt mondta, hogy von der Leyen túl nagy hatalmat gyakorol. Utóbbi hozzátette, Európa „nem azért épült, hogy császárnéja vagy császára legyen”.