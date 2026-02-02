Novemberben az Egyesült Államok közel négy év után először szállított ékszereket az orosz piacra – jelentette a RIA Novosti.

Megjegyzendő, hogy a havi szállítások értéke elérte a 322 500 dollárt, míg amerikai vállalatok legutóbb 2022 februárjában exportáltak ékszert Oroszországba , akkor 1,8 millió dollár értékben.

Az anyag szerint 2025-ben az ilyen típusú áruk fő vásárlói az Egyesült Államokból Hongkong, Svájc és India voltak.

Donald Trump Fehér Házba való visszatérése óta az Oroszország és az Egyesült Államok közötti kereskedelem csaknem negyedével nőtt – 2024 januárja és októbere között a kétoldalú kereskedelmet 3,2 milliárd dollárra becsülték, míg 2025 ugyanekkorában ez az érték elérte a 3,9 milliárd dollárt.