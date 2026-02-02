2026. február 2., hétfő

Külföld

Az amerikaiak újraindították az ékszerszállítmányokat Oroszországba

Közel négy év után először

MH
 2026. február 2. hétfő. 19:10
Késő ősszel az Egyesült Államok 2022 februárja óta először szállított ékszereket Oroszországnak.

Az amerikaiak újraindították az ékszerszállítmányokat Oroszországba
Képünk illusztráció
Fotó: NorthFoto

Novemberben az Egyesült Államok közel négy év után először szállított ékszereket az orosz piacra – jelentette a RIA Novosti.

Megjegyzendő, hogy a havi szállítások értéke elérte a 322 500 dollárt, míg amerikai vállalatok legutóbb 2022 februárjában exportáltak ékszert Oroszországba , akkor 1,8 millió dollár értékben.

Az anyag szerint 2025-ben az ilyen típusú áruk fő vásárlói az Egyesült Államokból Hongkong, Svájc és India voltak.

Donald Trump Fehér Házba való visszatérése óta az Oroszország és az Egyesült Államok közötti kereskedelem csaknem negyedével nőtt – 2024 januárja és októbere között a kétoldalú kereskedelmet 3,2 milliárd dollárra becsülték, míg 2025 ugyanekkorában ez az érték elérte a 3,9 milliárd dollárt.

