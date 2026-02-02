Angolok nélkül maradhat a pornóoldal

Mostantól korlátozza a PornHub a hozzáférést az Egyesült Királyságbeli felhasználók számára - írja a BBC. Mint olvasható, ez az egyike azon oldalaknak, amelyeket 2025 júliusában az Online Biztonsági Törvény értelmében szigorú korhatár-ellenőrzési intézkedések bevezetésére kényszerítettek. A jogszabályt azonban folyamatosan vizsgálják - írja a lap. Oka pedig ennek az, hogy a kritikusok rámutattak, a korlátozás könnyen megkerülhető a virtuális magánhálózat (VPN) használatával. Utóbbi azt a látszatot kelti, mintha egy másik helyről férnénk hozzá az internethez. Ezt a programot csak Angliában naponta egymillió ember veszi igénybe.

A Pornhub anyavállalata, az Aylo azt állítja, hogy az előírás miatt az emberek (helyettük) olyan oldalakat vesznek igénybe, amelyek nem tartják be a törvényeket, s így megnőtt a „veszélyes vagy illegális tartalmaknak való kitettség”. Február 2-tól, hétfőtől pedig azok a személyek, akik korábban nem igazolták életkorukat, nem férhetnek hozzá a Pornhub brit oldalán található explicit tartalmakhoz.

A BBC megjegyzi, a digitális platform huszonhárom amerikai államban, köztük Alabamában, Floridában és Texasban is blokkolta a hozzáférést az oldalához, miután az érintett régiókban törvényeket fogadtak el, amelyek előírják a felhasználók életkorának ellenőrzését. Októberben az Aylo azt nyilatkozta, hogy a korhatár-ellenőrzések nyomán a webhelyükre érkező brit forgalom hetvenhét százalékkal esett vissza.