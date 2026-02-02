Alsónadrágban pózol a bukott munkáspárti lord

Az Egyesült Államokban pénteken nyilvánosságra hozott új dokumentumok szerint Epstein 75 000 dollárt fizetett Lord Mandelsonnak három külön tranzakcióban, 2003-ban és 2004-ben - írja friss hírfolyamában a BBC. Mint olvasható, mások mellett Lord Peter Mandelson képei is előkerültek az Epstein-akták legújabb csoportjában. Egy fotón egy szemmel láthatóan fiatal lány mellett áll, akinek az arcát az amerikai hatóságok kitakarták. A dolog azért kínos, mert a politikus alsógatyában és pólóban magyaráz.

Mandelson a fotóval kapcsolatban azt mondta, nem tudja hova tenni a helyszínt vagy a nőt, és nem emlékszik arra sem, milyen körülmények között történt mindez. A BBC megjegyzi, az, hogy valaki név szerint szerepel a fájlokban még nem egyenértékű azzal, hogy ott bármiféle szabálytalanság történt volna.

Peter Mandelsont több mint egy éve nevezték ki amerikai nagykövetté, így azóta nem járt a Lordok Házában. Ugyanakkor a diplomataállást szeptemberben föl kellett adnia, miután egy e-mail-gyűjtemény súlyos információkat fedett fel Jeffrey Epsteinhez fűződő kapcsolatáról.

Szégyenbe hozta a Munkáspártot, zavarba a miniszterelnököt, és őszintén szólva saját magát is - hangoztatta az üggyel kapcsolatban Jo White, a Munkáspárt képviselője. A politikus a BBC Radio 4 Today című műsorában elmondta, szerinte Mandelsonnak sokkal korábban ki kellett volna lépnie a pártból.