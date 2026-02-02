2026. február 2., hétfő

Előd

Külföld

WSJ: Hszi teljes ellenőrzést szerzett a hadsereg felett

Az amerikai lap szerint már jövőre megindulhat a tajvani háború

MH
 2026. február 2. hétfő. 3:45
A kínai vezetésben végrehajtott legutóbbi személycserék növelhetik egy Tajvan elleni katonai fellépés esélyét – írja a The Wall Street Journal. A lap szerint Hszi Csin-ping azzal, hogy leváltotta a Központi Katonai Bizottság alelnökét, Csang Jüsziát, gyakorlatilag teljes ellenőrzést szerzett a Kínai Népi Felszabadító Hadsereg felett.

WSJ: Hszi teljes ellenőrzést szerzett a hadsereg felett
Hszi Csin-ping kínai elnök
Fotó: AFP/Pool/Fazry Ismail

A WSJ emlékeztet: Hszi az elmúlt három évben hat magas rangú tábornokot távolított el, Csang Jüszia menesztésére január 24-én került sor. Elemzők szerint ezzel megszűntek azok a belső fékek, amelyek korábban mérsékelhették a döntéshozatalt. Peking várhatóan egyre gyakrabban alkalmazhat a nyílt konfliktust súroló nyomásgyakorlást, például Tajvan blokádját szimuláló tengeri és légi hadgyakorlatokat.

A lap szerint a leváltás hivatalos indoka „súlyos pártfegyelmi és jogi visszaélések” gyanúja, ám felmerült, hogy Hszi és Csang eltérően ítélték meg egy esetleges tajvani katonai akció időzítését: míg az elnök 2027 körül, addig a tábornok inkább 2035 után tartotta volna reálisnak a hadsereg felkészültségét.

