WSJ: Hszi teljes ellenőrzést szerzett a hadsereg felett

A kínai vezetésben végrehajtott legutóbbi személycserék növelhetik egy Tajvan elleni katonai fellépés esélyét – írja a The Wall Street Journal . A lap szerint Hszi Csin-ping azzal, hogy leváltotta a Központi Katonai Bizottság alelnökét, Csang Jüsziát, gyakorlatilag teljes ellenőrzést szerzett a Kínai Népi Felszabadító Hadsereg felett.

A WSJ emlékeztet: Hszi az elmúlt három évben hat magas rangú tábornokot távolított el, Csang Jüszia menesztésére január 24-én került sor. Elemzők szerint ezzel megszűntek azok a belső fékek, amelyek korábban mérsékelhették a döntéshozatalt. Peking várhatóan egyre gyakrabban alkalmazhat a nyílt konfliktust súroló nyomásgyakorlást, például Tajvan blokádját szimuláló tengeri és légi hadgyakorlatokat.

A lap szerint a leváltás hivatalos indoka „súlyos pártfegyelmi és jogi visszaélések” gyanúja, ám felmerült, hogy Hszi és Csang eltérően ítélték meg egy esetleges tajvani katonai akció időzítését: míg az elnök 2027 körül, addig a tábornok inkább 2035 után tartotta volna reálisnak a hadsereg felkészültségét.