Ukrajna Gripen vadászgépeket és Meteor rakétákat kaphat

Ukrajna és Svédország új katonai támogatási csomagról tárgyal, amelynek része lehet Saab gyártmányú JAS 39 Gripen vadászgépek, valamint nagy hatótávolságú MBDA Meteor légiharc-rakéták átadása – számolt be róla az ukrán védelmi minisztérium közlése alapján az RBK–Ukrajina .

A svéd fél jelenleg az egyik legnagyobb katonai segélycsomag előkészítésén dolgozik, amely légvédelmi rendszereket, Saab-radarokat, elektronikai hadviselési eszközöket és nagy hatótávolságú csapásmérésre alkalmas drónokat is tartalmaz. A felek egyeztettek a ballisztikus rakéták elleni védelemről, egy közös védelmi innovációs program elindításáról, valamint a Gripen vadászgépek és Meteor rakéták lehetséges átadásáról is.

A Gripen C/D változatok már 2026-ban Ukrajnába kerülhetnek, ezek képesek a Meteor rakéták alkalmazására, amelyek hatótávolsága meghaladja a 200 kilométert, jelentősen túlszárnyalva az ukrán légierő jelenlegi F-16-os képességeit. A célmegjelölést svéd Saab 340 légtérellenőrző repülőgépek segíthetik. Emellett 2025 őszén Kijev és Stockholm megállapodott akár 120–150 új Gripen E vadászgép hosszú távú szállításáról is, amelyek gyártása a következő másfél évtizedben zajlana.