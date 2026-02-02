2026. február 2., hétfő

Előd

EUR 381.86 Ft
USD 320.62 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Ukrajna Gripen vadászgépeket és Meteor rakétákat kaphat

Svédország új katonai támogatási csomagról tárgyal Kijevvel

MH
 2026. február 2. hétfő. 1:43
Megosztás

Ukrajna és Svédország új katonai támogatási csomagról tárgyal, amelynek része lehet Saab gyártmányú JAS 39 Gripen vadászgépek, valamint nagy hatótávolságú MBDA Meteor légiharc-rakéták átadása – számolt be róla az ukrán védelmi minisztérium közlése alapján az RBK–Ukrajina.

Ukrajna Gripen vadászgépeket és Meteor rakétákat kaphat
Ukrajna Gripeneket és rakétákat kaphat
Fotó: AFP/TT News Agency/Henrik Montgomery

A svéd fél jelenleg az egyik legnagyobb katonai segélycsomag előkészítésén dolgozik, amely légvédelmi rendszereket, Saab-radarokat, elektronikai hadviselési eszközöket és nagy hatótávolságú csapásmérésre alkalmas drónokat is tartalmaz. A felek egyeztettek a ballisztikus rakéták elleni védelemről, egy közös védelmi innovációs program elindításáról, valamint a Gripen vadászgépek és Meteor rakéták lehetséges átadásáról is.

A Gripen C/D változatok már 2026-ban Ukrajnába kerülhetnek, ezek képesek a Meteor rakéták alkalmazására, amelyek hatótávolsága meghaladja a 200 kilométert, jelentősen túlszárnyalva az ukrán légierő jelenlegi F-16-os képességeit. A célmegjelölést svéd Saab 340 légtérellenőrző repülőgépek segíthetik. Emellett 2025 őszén Kijev és Stockholm megállapodott akár 120–150 új Gripen E vadászgép hosszú távú szállításáról is, amelyek gyártása a következő másfél évtizedben zajlana.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink