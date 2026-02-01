Újabb országban korlátoznák a közösségi médiát

Indiában is napirendre került a közösségi média korlátozása a fiatalok körében: Narendra Modi miniszterelnök egyik koalíciós szövetségese törvényjavaslatot nyújtott be, amely megtiltaná a 16 év alattiak számára a közösségi oldalak használatát – írja a Yahoo a Reuters beszámolója alapján.

A javaslatot L. S. K. Devarajalu képviselő kezdeményezte, aki szerint az indiai gyerekek egyre inkább függővé válnak a közösségi médiától, miközben az ország hatalmas mennyiségű adatot termel a külföldi technológiai cégek számára. Érvelése szerint ezek az adatok később mesterségesintelligencia-rendszerek fejlesztését szolgálják, az ebből származó stratégiai és gazdasági előnyök viszont nem Indiában csapódnak le.

A tervezet értelmében a 16 év alattiak nem hozhatnának létre és nem tarthatnának fenn közösségimédia-fiókokat, a korhatár betartatásának felelősségét pedig teljes egészében a platformokra hárítanák. Bár a javaslat nem kormányzati törvénytervezet, hanem úgynevezett magánképviselői indítvány, az ilyen kezdeményezések gyakran élénk parlamenti vitákat indítanak el, és hatással lehetnek a jogalkotásra.

A vita nem csak Indiában zajlik: Ausztrália nemrég elsőként tiltotta be a közösségi médiát a 16 év alattiaknak, Franciaországban pedig a 15 év alattiakra vonatkozó tiltásról döntött a nemzetgyűlés. Nagy-Britannia, Dánia és Görögország szintén vizsgálja a kérdést. Az indiai informatikai minisztérium egyelőre nem kommentálta a kezdeményezést, a nagy technológiai cégek pedig óvatosságra intenek, mondván: a tiltás a fiatalokat ellenőrizetlen, kevésbé biztonságos felületek felé terelheti.