2026. február 1., vasárnap

Előd

Külföld

Trump szerint jöhet a 2000 dolláros „vámosztalék”

Az elnök szerint a vámok szerinte egyszerre erősítik az amerikai ipart és közvetlen pénzügyi hasznot is hozhatnak a választóknak

MH
 2026. február 1. vasárnap. 12:48
Donald Trump amerikai elnök szerint az Egyesült Államok akár a Kongresszus megkerülésével is képes lehet fejenként 2000 dolláros kifizetést adni az amerikaiaknak a vámbevételekből – számolt be a Yahoo Finance. Az elnök egy sajtótájékoztatón azt mondta: olyan mértékű pénz áramlik be a vámokból, hogy abból nemcsak egy jelentős „osztalék” kifizetése lenne lehetséges, hanem az államadósság csökkentése is.

Trump szerint jöhet a 2000 dolláros „vámosztalék”
Donald Trump amerikai elnök visszaosztana az embereknek a vámbevételekből
Fotó: AFP/NurPhoto/Lenin Nolly

Trump szerint a vámintézkedések 2025-ben mintegy 287 milliárd dollár bevételt hoztak, ami közel kétszerese az előző évinek. Úgy fogalmazott: „Nem gondolom, hogy [a kezdeményezésnek] feltétlenül keresztül kellene menne a Kongresszuson, de meglátjuk.” Hozzátette, hogy a kifizetésekhez várhatóan jövedelmi korlátot is megállapítanának.

A kijelentés azonban vitát váltott ki. Több szakértő, köztük Erica York, a Tax Foundation adópolitikai alelnöke szerint a vámbevételek elköltéséről kizárólag a Kongresszus dönthet, és egy ilyen kifizetés valójában növelné, nem csökkentené az Egyesült Államok több mint 38 ezer milliárd dolláros államadósságát. York szerint a vámbevételek önmagukban nem elegendők sem az adósság érdemi mérséklésére, sem nagy összegű lakossági kifizetésekre.

Trump ugyanakkor továbbra is kitart amellett, hogy az intézkedés megvalósítható, és hangsúlyozza: a vámok szerinte egyszerre erősítik az amerikai ipart és közvetlen pénzügyi hasznot is hozhatnak a választóknak.

