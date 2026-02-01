Trump szerint az USA megállapodhat Kubával

Az Egyesült Államok kész lehet megállapodást kötni Kubával – jelentette ki Donald Trump újságíróknak az Air Force One fedélzetén, a Reuters beszámolója szerint.

Az amerikai elnök néhány nappal azután nyilatkozott így, hogy vámokkal fenyegetett meg minden olyan országot, amely kőolajat szállít Kubának. Trump hangsúlyozta: Washington továbbra is tárgyalásra ösztönzi Havannát. Szerinte a kialakult helyzet „nem kell, hogy humanitárius válsággá váljon”.

Trump úgy fogalmazott, Kuba súlyos gazdasági helyzetben van, nincs pénze és olaja, és eddig venezuelai támogatásokból élt, amelyek mára elapadtak. A Reuters felidézi: 2025-ben Venezuela volt Kuba legnagyobb olajszállítója, ám az amerikai intézkedések nyomán az ellátás jelentősen visszaesett. Az ügynökség korábban arról is beszámolt, hogy Mexikó – Kuba másik fontos beszállítója – felülvizsgálja olajszállításait, attól tartva, hogy washingtoni retorziók érhetik.