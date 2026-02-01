Trump ismét nyomás alá helyezné Moszkvát

Donald Trump amerikai elnök több kül- és belpolitikai kérdésről is beszélt a Fehér Ház YouTube-csatornáján közvetített sajtótájékoztatón, valamint egy lapinterjúban, amelyben Barack Obama letartóztatását szorgalmazta.

Trump a nyilvános tájékoztatón megerősítette, hogy az Egyesült Államok tárgyalásokat folytat Iránnal, és ezek szerinte „komoly” egyeztetések. Az elnök reményét fejezte ki, hogy Teherán aláír egy Washington számára is elfogadható megállapodást, amely kizárja az atomfegyver megszerzésének lehetőségét. Korábban már jelezte, hogy jelentős amerikai haditengerészeti erők tartanak Irán térsége felé, de azt is hozzátette, hogy a diplomáciai csatornák nyitva maradnak.

Az elnök részleteket osztott meg a venezuelai olaj értékesítéséről is. Elmondása szerint az amerikai kormány egyelőre nem tárgyalta meg, mekkora bevételhez jut Caracas az eladásokból. Washington üdvözölné, ha Kína és India is vásárolna venezuelai olajat. Most nem tért ki rá, de az amerikai kormányzati körök azzal számolnak, hogy a venezuelai olaj legalább India esetében csökkenthetné az orosz vásárlásokat, ezzel pedig nagyobb nyomás kerülne Moszkvára, ami megkönnyíthetné az ukrajnai háború lezárását.

Trump arról is beszélt, hogy az Egyesült Államok megkezdte az egyeztetéseket az európai partnerekkel Grönland ügyében. Szerinte a felek számos kérdésben azonos állásponton vannak, és az amerikai nemzetbiztonság szempontjából kulcsfontosságú megállapodás születhet. Az elnök ismét hangsúlyozta: Washingtonnak stratégiai érdeke fűződik a sziget feletti ellenőrzéshez, különösen katonai és nyersanyag-kitermelési szempontból.

Külön nyilatkozatban figyelmeztette Kanadát: súlyos következményekkel járhat, ha Ottawa kereskedelmi megállapodást köt Kínával. Az elnök szerint az ilyen egyezmény Peking befolyásának növekedését eredményezné, aminek súlyos következményei lehetnek, például a kínaiak nem engednék meg a kanadaiaknak, hogy jégkorongozzanak, ezért Washington nagyon határozottan fel fog lépni. Trump korábban 100 százalékos vámokat helyezett kilátásba kanadai termékekre, és élesen bírálta Mark Carney miniszterelnököt.

Érdemes megemlíteni, nem sokkal korábban jelent meg az American Conservative interjúja az elnökkel, amelyben Trump Barack Obama letartóztatását sürgette. Az elnök szerint Obama és környezete koholt vádakat gyártott ellene az orosz befolyásról szóló ügyekben. Trump állítása szerint frissen nyilvánosságra hozott amerikai hírszerzési dokumentumok azt bizonyítják, hogy a vádak politikai célokat szolgáltak, és szerinte „itt az ideje, hogy ezért valaki feleljen”.