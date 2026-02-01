Több tucat drónt észleltek egy német katonai bázis felett

Több mint húsz pilóta nélküli repülőeszközt észleltek 2025. december 11-én a Bundeswehr alsó-szászországi Immelmann katonai repülőtere felett – írja a Bild .

A beszámoló szerint a katonák kezdetben két drónt figyeltek meg, majd a helyszínre érkező rendőrök már mintegy 23, egyszerre a levegőben tartózkodó eszközt észleltek. A hatóságok nem tudták megállapítani a drónok típusát, méretét és repülési magasságát. Az incidens több órán át tartott: este tíz óra körül még mintegy tíz drón volt a bázis felett, az utolsót fél tizenkettő körül látták.

A következő napokban az őrség újabb, legalább kétméteres szárnyfesztávolságú drónokat észlelt a környéken. A rádióelektronikai zavarás alkalmazása nem vezetett eredményre. A Bundeswehr megerősítette az eset tényét, de biztonsági okokra hivatkozva további részleteket nem közölt.