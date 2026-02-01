Több mint száz támadást vertek vissza az ukrán erők

Az ukrán védelmi erők egy nap alatt 135 orosz támadást hárítottak el a front különböző szakaszain, a harcok harmada a Pokrovszk környéki térségben zajlott – közölte az RBK–Ukrajina az ukrán vezérkar összesítésére hivatkozva.

A jelentés szerint január 31-én estig az orosz csapatok a teljes arcvonal mentén fokozták az ágyúzást és az előrenyomulási kísérleteket. A legfeszültebb helyzet továbbra is a szlobozsánszki irányban, valamint Pokrovszk térségében alakult ki. Az északi szlobozsánszki és kurszki szakaszon egy támadási kísérletet és 48 tüzérségi csapást regisztráltak, köztük sorozatvetőkkel végrehajtott lövéseket is.

A déli szlobozsánszki irányban 14 támadást indítottak Vovcsanszk, Sztaricja és Prilipki körzetében, ezek közül több összecsapás még a jelentés időpontjában is tartott. A kupjanszki térségben hat harci érintkezést jegyeztek fel, a limani irányban pedig az ukrán erők 18 támadást vertek vissza. A szlovjanszki szakaszon öt ellenséges előrenyomulási kísérlet történt, míg a kramatorszki irányban nem jelentettek támadásokat.

A legnagyobb nyomás Pokrovszk környékén volt tapasztalható: ott az orosz erők 51 támadást indítottak, amelyek „túlnyomó többségét” az ukrán védelem visszaverte. Az RBK–Ukrajina szerint az orosz hadsereg továbbra is igyekszik áttörni az ukrán állásokat, részben „beszivárgásos” taktikát alkalmazva, miközben a harcok több település közelében folytatódnak.



