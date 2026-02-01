Repedezik az orosz hadiköltségvetés?

Oroszország egyre súlyosabb pénzügyi korlátokkal szembesül az ukrajnai háború finanszírozásában, ami szűkíti a Kreml mozgásterét a konfliktus elhúzására – írta a Bloomberg meg nem nevezett forrásokra hivatkozva.

A lap szerint Kreml arra készül, hogy túllépje az idei évre tervezett költségvetési hiányt, amennyiben a katonai kiadások ismét emelkednek. A hatóságok jelenleg 1,2 ezermilliárd rubelnyi többletbevételt keresnek annak érdekében, hogy a deficitet a tervezett, GDP-arányosan 1,6 százalékos szinten tartsák. A helyzetet rontja az energiahordozók exportbevételének csökkenése, a szankciós nyomás, valamint az erős rubel, amely mérsékli az olaj- és gázbevételeket.

A Bloomberg kiemeli: az Urals olaj ára tartósan a költségvetésben feltételezett szint alatt marad, miközben az árfolyam a vártnál jóval erősebb. Ennek következtében az olaj- és gázbevételek több mint kétezer milliárd rubellel is elmaradhatnak a tervezettől. Bár a hivatalos hiány még kezelhetőnek tűnik, a Kreml tavaly már kénytelen volt jelentősen módosítani költségvetési terveit, és egyre drágább belső hitelfelvételre támaszkodik.

A gazdasági nyomás ellenére Moszkva a tárgyalásokon nem jelez készséget területi engedményekre. A Bloomberg forrásai ugyanakkor úgy látják: a költségvetési korlátok, a szankciók és az energiapénzek bizonytalan jövője fokozatosan szűkítik Vlagyimir Putyin lehetőségeit a háború belpolitikai következmények nélküli folytatására. Érdemes azonban hozzátenni: 2024-ben az EU egészében a deficit 3,1% volt a GDP-hez mérten, jelentős eltérésekkel a tagállamok között, vagyis a háború ellenére Oroszország jobban teljesít.