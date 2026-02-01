Olimpiai tűzszünet kihirdetését szorgalmazta XIV. Leó

A katolikus egyházfő arra kérte a világ vezetőit, tegyenek konkrét gesztusokat a feszültségek enyhítése és a párbeszéd megkezdése érdekében. A Szent Péter téren összegyűlt több tízezer ember előtt XIV. Leó a téli olimpiát a testvériség olyan erős példájának nevezte, amely reményt ad egy békés világra.

A téli olimpiát február 6. és 22. között rendezik Milánóban és Cortina d'Ampezzóban. Az ókori olimpiai játékok idején hagyomány volt legalább a sportesemények idejére tűzszünetet hirdetni.