Olaszország támogatja Ukrajna EU-csatlakozását

Antonio Tajani olasz külügyminiszter ismertette Róma álláspontját az EU-bővítéséről

MH
 2026. február 1. vasárnap. 19:55
Olaszország támogatja Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását, ugyanakkor Róma számára a nyugat-balkáni országok élveznek elsőbbséget – mondta Antonio Tajani olasz külügyminiszter a Corriere della Sera-nak adott interjúban.

Olaszország támogatja Ukrajna EU-csatlakozását
Antonio Tajani olasz külügyminiszter
Fotó: Alberto PIZZOLI / AFP

Tajani szerint Olaszország korábban kötelezettséget vállalt a Balkán felé, ezért ők állnak a bővítési folyamat élén, miközben Ukrajna támogatása továbbra is fennmarad. Bejelentette, hogy március 3-án Rómában ülésezik a „Balkán Barátai” formátum, április 1-jén pedig Belgrádba látogat, ahol Németországgal közösen egyeztetnek Szerbiával.

A kérdés hátterében az áll, hogy bár több nyugati és ukrán forrás 2027. január 1-jét jelölte meg Ukrajna lehetséges EU-csatlakozási dátumaként, ezt több tagállam ellenzi. Friedrich Merz nemrég kijelentette: Ukrajna csatlakozása 2027-ig irreális, mivel a koppenhágai kritériumok teljesítése évekig tartó folyamat.

