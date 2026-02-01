Külföld
Nyugati technikával támadtak civil célpontokat az ukránok?
Tovább eszkalálhatja a helyzetet, ha bizonyosságot nyer az orosz állítás
A Lenta beszámolója szerint több családi ház súlyosan megrongálódott, és a Nyomozó Bizottság közlése szerint a bizonyítékok rögzítése és a drón eredetének pontosabb meghatározása még folyamatban van.
Moszkva szempontjából különösen érzékeny kérdés, hogy a drónban NATO-eredetű technikát azonosítottak. Ez ugyanis tovább növeli az eszkaláció kockázatát, hiszen elvileg ilyen eszközöket az ukránok nem vethetnének be az orosz hátország ellen.
Korábban Alekszandr Basztrikin, a Nyomozó Bizottság elnöke az ukrán támadások okozta károkat mintegy 600 milliárd rubelre becsülte.