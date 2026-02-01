2026. február 1., vasárnap

Előd

EUR 381.86 Ft
USD 320.62 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Nyugati technikával támadtak civil célpontokat az ukránok?

Tovább eszkalálhatja a helyzetet, ha bizonyosságot nyer az orosz állítás

MH
 2026. február 1. vasárnap. 16:31
Megosztás

Az orosz Nyomozó Bizottság szerint NATO-országokban gyártott technika maradványait azonosították abban a drónban, amellyel a donyecki Szartana település lakóövezetét támadták szombatról vasárnapra.

Nyugati technikával támadtak civil célpontokat az ukránok?
Az ukrán drónok ellencsapásra indultak (képünk illusztráció)
Fotó: AFP/65th Mechanized Brigade of Ukrainian Armed Forces/Andriy Andriyenko

A Lenta beszámolója szerint több családi ház súlyosan megrongálódott, és a Nyomozó Bizottság közlése szerint a bizonyítékok rögzítése és a drón eredetének pontosabb meghatározása még folyamatban van.

Moszkva szempontjából különösen érzékeny kérdés, hogy a drónban NATO-eredetű technikát azonosítottak. Ez ugyanis tovább növeli az eszkaláció kockázatát, hiszen elvileg ilyen eszközöket az ukránok nem vethetnének be az orosz hátország ellen.

Korábban Alekszandr Basztrikin, a Nyomozó Bizottság elnöke az ukrán támadások okozta károkat mintegy 600 milliárd rubelre becsülte.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink