Az orosz Nyomozó Bizottság szerint NATO-országokban gyártott technika maradványait azonosították abban a drónban, amellyel a donyecki Szartana település lakóövezetét támadták szombatról vasárnapra.

A Lenta beszámolója szerint több családi ház súlyosan megrongálódott, és a Nyomozó Bizottság közlése szerint a bizonyítékok rögzítése és a drón eredetének pontosabb meghatározása még folyamatban van.

Moszkva szempontjából különösen érzékeny kérdés, hogy a drónban NATO-eredetű technikát azonosítottak. Ez ugyanis tovább növeli az eszkaláció kockázatát, hiszen elvileg ilyen eszközöket az ukránok nem vethetnének be az orosz hátország ellen.

Korábban Alekszandr Basztrikin, a Nyomozó Bizottság elnöke az ukrán támadások okozta károkat mintegy 600 milliárd rubelre becsülte.