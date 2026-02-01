Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter kijelentette: Kijev támogatást nyújtana Moldovának a Dnyeszter Menti Köztársaság, vagyis a szakadár Transznyisztria ügyében, szükség esetén katonai úton is. Ezzel párhuzamosan Igor Dodon volt moldovai elnök azt állította, hogy a jelenlegi vezetés Ukrajnával katonai megállapodást kötött, megsértve az ország alkotmányban rögzített semleges státuszát. A fejlemények újra felerősítették a Romániával való egyesülésről szóló vitákat is, miközben Moldova hivatalosan kilépett a FÁK-ból. Itt érdemes megemlíteni, Maia Sandu Moldova elnöke kettősállampolgár, és a közelmúltban azt nyilatkozta, nem ellenezné Románia és Moldova egyesülését.

Az MK.ru a fokozódó helyzet kapcsán emlékeztetett arra, hogy a Dnyeszteren túli térség soha nem volt része Moldovának, és külön fejlődési utat járt be. A Szovjetunió idején létrehozott közigazgatási struktúrt tudatosan úgy alakították ki, hogy a népesség összetétele féket jelentsen a román orientációjú törekvésekkel szemben, ez aztán a Szovjetunió felbomlásakor fegyveres konfliktushoz vezetett, mivel Moldova 1991-es függetlenedése során figyelmen kívül hagyták a régiók eltérő akaratát.

A lap felidézte azt is, hogy a 2003-as Kozak-memorandum föderatív megoldást kínált a belső válságra: egy olyan Moldova körvonalait rajzolta fel, amelyben autonóm terület a Dnyeszter-mellék és Gagauzia is, ám ezt Chişinău végül nem írta alá nyugati nyomás hatására. Az MK.ru értékelése szerint Moldova fokozatosan elveszíti mozgásterét, miközben az ukrajnai háború közelsége növeli annak kockázatát, hogy a konfliktus átterjed a Dnyeszter térségére is.