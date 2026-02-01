Miért bízik Putyin Trumpban?

Orosz részről nem számítanak „vasbeton” amerikai biztonsági garanciákra az ukrajnai rendezés során, ugyanakkor Moszkvában úgy látják, hogy Donald Trump az a nyugati vezető, aki a legnagyobb eséllyel képes jóváhagyni egy olyan megállapodást, amely elfogadható katonai és politikai egyensúlyt rögzít Oroszország számára.

Erről Fjodor Lukjanov, az orosz Kül- és Védelempolitikai Tanács elnökségének vezetője beszélt a TASZSZ-nak, hangsúlyozva: illúzió lenne azt várni, hogy Washington bármelyik félnek formális, hosszú távon kikényszeríthető garanciákat adjon. Szerinte az Egyesült Államok ilyen ígéreteket hagyományosan nem tesz, és sem Moszkva, sem Kijev nem számíthat erre. A realitás inkább abban áll, hogy létrejöhet egy olyan erőegyensúly, amelyet egyik félnek sem éri meg felborítani.

Az elemző szerint Vlagyimir Putyin azért tekint Trumpra potenciális partnerként, mert az amerikai elnök nem terhelt azokkal az ideológiai és személyes előítéletekkel, amelyek a korábbi amerikai adminisztrációkat jellemezték. Trump kiszámíthatatlan és sokszor extravagáns stílusa ellenére pragmatikus alkukra törekszik, és képes lehet „ráütni a pecsétet” egy Moszkva számára elfogadható kompromisszumra.

Lukjanov arra is felhívta a figyelmet, hogy Oroszország alapvető követelései nem változtak a korábbi – még az isztambuli tárgyalások idején megfogalmazott – álláspont óta. A cél továbbra is egy stabil, hosszabb távon fenntartható politikai és katonai egyensúly, nem pedig formális nyugati garanciák kikényszerítése. Ebben a logikában Trump nem garanciavállalóként, hanem a kialkudott erőviszonyok jóváhagyójaként lehet kulcsszereplő Moszkva szemében.