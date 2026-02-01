Külföld
Megsemmisítették a Hamász alagútját Gázában
Az izraeli hadsereg egymás után tárja fel a földalatti fegyverraktárakat
Az IDF közlése szerint a több száz méter hosszú alagutat a 188. páncélosdandár műveletei során tárták fel, majd a Jahalom műszaki egység robbantotta fel. A föld alatti létesítményben három helyiséget alakítottak ki, amelyeket a Hamász fegyveresei használtak.
Az alagútban több tucat fegyvert találtak, köztük mintegy 45 gránátot, Kalasnyikov típusú gépkarabélyokat, RPG rakétavetőket, robbanószereket és egyéb katonai felszerelést. Az izraeli hadsereg szerint az alagút az izraeli ellenőrzés alatt álló terület közvetlen közelében, a tűzszüneti vonal izraeli oldalán helyezkedett el, ami arra utal, hogy közvetlen támadások előkészítésére szolgálhatott.