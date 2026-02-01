Megsemmisítették a Hamász alagútját Gázában

Az izraeli hadsereg (IDF) a Gázai övezet déli részén, Hán-Júnisz térségében megsemmisített egy, a Hamászhoz tartozó fegyveralagutat, amely nagy mennyiségű hadianyagot rejtett – írja a szerb B92 .

Az IDF közlése szerint a több száz méter hosszú alagutat a 188. páncélosdandár műveletei során tárták fel, majd a Jahalom műszaki egység robbantotta fel. A föld alatti létesítményben három helyiséget alakítottak ki, amelyeket a Hamász fegyveresei használtak.

Az alagútban több tucat fegyvert találtak, köztük mintegy 45 gránátot, Kalasnyikov típusú gépkarabélyokat, RPG rakétavetőket, robbanószereket és egyéb katonai felszerelést. Az izraeli hadsereg szerint az alagút az izraeli ellenőrzés alatt álló terület közvetlen közelében, a tűzszüneti vonal izraeli oldalán helyezkedett el, ami arra utal, hogy közvetlen támadások előkészítésére szolgálhatott.