Külföld
Medvegyev szerint kacsa volt az amerikai fenyegetés
Az orosz Biztonsági Tanács elnökhelyettese szerint keresték, de nem találják az USA tengeralattjáróit
A Kommerszant szerint Medvegyev ironikusan fogalmazott: Trump „pár tengeralattjárót akart valahová átküldeni”, de az orosz fél ezeket nem találta meg. Szerinte az ügy inkább átgondolatlan vagy érzelmi reakciónak tűnik.
Az amerikai elnök 2025 augusztusában jelentette be, hogy két tengeralattjárót vezényel Oroszország partjaihoz, válaszul Medvegyev korábbi, Washington által provokatívnak minősített nukleáris nyilatkozataira. Az orosz fél állítása szerint azonban a bejelentett lépésnek a gyakorlatban nem volt nyoma.