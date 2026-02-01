2026. február 1., vasárnap

Előd

Vita a demográfiáról
Medvegyev szerint kacsa volt az amerikai fenyegetés

Az orosz Biztonsági Tanács elnökhelyettese szerint keresték, de nem találják az USA tengeralattjáróit

MH
 2026. február 1. vasárnap. 14:15
Oroszország nem észlelt egyetlen olyan amerikai tengeralattjárót sem saját partjai közelében, amelyeket Donald Trump korábban oda ígért – jelentette ki Dmitrij Medvegyev, az orosz Biztonsági Tanács elnökhelyettese.

Medvegyev szerint kacsa volt az amerikai fenyegetés
Dmitrij Medvegyev, az Orosz Biztonsági Tanács elnökhelyettese, Európa térképe előtt már az új határokat tervezi
Fotó: AFP/Pool/Dmitry Astakhov

A Kommerszant szerint Medvegyev ironikusan fogalmazott: Trump „pár tengeralattjárót akart valahová átküldeni”, de az orosz fél ezeket nem találta meg. Szerinte az ügy inkább átgondolatlan vagy érzelmi reakciónak tűnik.

Az amerikai elnök 2025 augusztusában jelentette be, hogy két tengeralattjárót vezényel Oroszország partjaihoz, válaszul Medvegyev korábbi, Washington által provokatívnak minősített nukleáris nyilatkozataira. Az orosz fél állítása szerint azonban a bejelentett lépésnek a gyakorlatban nem volt nyoma.

