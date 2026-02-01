Lavrov: Európa éket verne Oroszország és az USA közé

Európa továbbra is arra törekszik, hogy megromlassza Oroszország és az Egyesült Államok viszonyát – jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter.

A Lenta beszámolója szerint Lavrov úgy fogalmazott: Brüsszel és több európai főváros Donald Trump amerikai elnök politikáját Oroszországnak kedvező irányváltásként értelmezi, amely szerintük Európa érdekeivel ellentétes.

Lavrov hangsúlyozta, hogy Moszkvát nehéz lenne azzal vádolni, hogy éket ver Washington és Európa közé, mivel szerinte éppen az európai vezetők próbálják akadályozni az orosz–amerikai közeledést Donald Trump elnöksége alatt.

Az orosz külügyminiszter korábban azt is állította, hogy Ukrajna és európai partnerei jelentősen átírták az Egyesült Államok eredeti béketervét, többek között kihúzva belőle a nemzeti kisebbségek jogainak – nyelvi és vallási jogok – biztosítására vonatkozó pontokat. Lavrov szerint az Ukrajna által sürgetett tűzszünet Moszkva számára elfogadhatatlan.