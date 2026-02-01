EU-s vezetők az amerikai függőség csökkentéséről egyeztettek

Az Európai Unió vezetői rendkívüli vacsorán vitatták meg, miként csökkenthető az Egyesült Államoktól való politikai, katonai és gazdasági függés – írta a The New York Times uniós forrásokra hivatkozva.

Friedrich Merz, Giorgia Meloni és több más vezető is részt vett a titkos vacsorán

A lap szerint az uniós vezetők Brüsszelben, egy éjszakába nyúló találkozón tárgyalták azokat az intézkedéseket, amelyekkel reagálni lehet a Donald Trump és adminisztrációja részéről érkező nyomásgyakorlásra. A megbeszéléseken egy közös stratégia körvonalazódott: az európai politikusok a jövőbeni amerikai provokációk esetén nyugalom megőrzésére törekednének, ugyanakkor szükség esetén ellenlépésekkel, például válaszvámok kilátásba helyezésével reagálnának.

A források szerint a vacsora egyik központi témája az volt, miként tehető Európa kevésbé kiszolgáltatottá egyre kiszámíthatatlanabb szövetségesével szemben. A résztvevők egyetértettek abban, hogy hosszabb távon erősíteni kell az európai önállóságot a védelem és a gazdaság területén egyaránt.

Az álláspontok ugyanakkor nem voltak teljesen egységesek. Giorgia Meloni olasz miniszterelnök a párbeszéd fenntartása mellett érvelt Donald Trumppal. Friedrich Merz német kancellár sürgette az üzleti szabályozások gyors csökkentését Európa-szerte, hogy élénkítsék a növekedést és mérsékeljék az amerikai gazdaságtól való függést. Emmanuel Macron francia elnök ezzel szemben azt hangsúlyozta: Európának határozottságot kell mutatnia, ha ki akarja vívni Trump tiszteletét.

A találkozót követően Bart de Wever belga miniszterelnök úgy fogalmazott: az elmúlt hetek megmutatták, hogy az Európai Unió túl gyakran sodródik mások által keltett hullámokon, és túlzottan függ olyan tényezőktől, amelyekre nincs ráhatása.

A vita előzményei közé tartozik Kaja Kallas uniós külügyi főképviselő január 28-i kijelentése is, miszerint az Egyesült Államok már nem tekinti Európát a nemzetközi politika „súlypontjának”, ezért a NATO-nak „európaibbá” kell válnia.