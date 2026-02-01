2026. február 1., vasárnap

Elmaradhat az orosz–ukrán találkozó Abu-Dzabiban

Kijev további tájékoztatást vár Washingtontól a béketárgyalások folytatásáról

 2026. február 1. vasárnap. 11:18
Hírügynökségi értesülések szerint nem kerül sor február 1-jén az orosz és ukrán képviselők tervezett találkozójára Abu-Dzabiban – írta a Lenta.

Elmaradhat az orosz–ukrán találkozó Abu-Dzabiban
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök
Fotó: AFP/Handout/Ukrainian Presidential Press Service

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nem rég azt közölte: Kijev további tájékoztatást vár Washingtontól a béketárgyalások folytatásáról, és új egyeztetésekre legkorábban a jövő héten számít. Ebből következtetett mások mellett a Reuters arra, hogy a február 1-re várt találkozó elmarad.

A cikk felidézte, hogy a felek mindössze egy hete tartották a legutóbbi tárgyalási fordulót.

Az ukrán elnök korábban elutasította az orosz fél meghívását is, hogy Moszkvában folytassanak béketárgyalásokat. Kijelentette: Vlagyimir Putyinnal sem Moszkvában, sem Kijevben nem tartja lehetségesnek a találkozót.

