A hollandok rákapcsoltak a fegyverkezésre

A német Rheinmetall többéves keretmegállapodást kötött a holland fegyveres erőkkel – írja a szerb B92 a DPA beszámolója alapján.

Az új, kézigránátokról szóló megállapodás kiterjeszti a felek között már meglévő együttműködést, amely eddig 155 milliméteres és 40 milliméteres lőszerekre vonatkozott. A szerződés kezdetben öt évre szól, és további két évvel meghosszabbítható. Értékét a vállalat „két számjegyű millió eurós” nagyságrendbe sorolta.

A Rheinmetall közlése szerint a holland hadsereg mintegy 15 különböző típusú kézigránátot rendel, amelyeket a cég németországi (Trittau, Silberhütte) és ausztriai (Schwanenstadt) üzemeiben gyártanak. A vállalat hangsúlyozta: a szerződés a holland fél bizalmát tükrözi a Rheinmetall megbízhatósága és európai védelmi ipari szerepe iránt.