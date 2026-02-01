2026. február 1., vasárnap

A hollandok rákapcsoltak a fegyverkezésre

A Rheinmetall többéves keretmegállapodást kötött a holland fegyveres erőkkel

 2026. február 1. vasárnap. 14:45
A német Rheinmetall többéves keretmegállapodást kötött a holland fegyveres erőkkel – írja a szerb B92 a DPA beszámolója alapján.

Képünk illusztráció
Fotó: KARL-JOSEF HILDENBRAND / DPA / DPA PICTURE-ALLIANCE VIA AFP

Az új, kézigránátokról szóló megállapodás kiterjeszti a felek között már meglévő együttműködést, amely eddig 155 milliméteres és 40 milliméteres lőszerekre vonatkozott. A szerződés kezdetben öt évre szól, és további két évvel meghosszabbítható. Értékét a vállalat „két számjegyű millió eurós” nagyságrendbe sorolta.

A Rheinmetall közlése szerint a holland hadsereg mintegy 15 különböző típusú kézigránátot rendel, amelyeket a cég németországi (Trittau, Silberhütte) és ausztriai (Schwanenstadt) üzemeiben gyártanak. A vállalat hangsúlyozta: a szerződés a holland fél bizalmát tükrözi a Rheinmetall megbízhatósága és európai védelmi ipari szerepe iránt.

