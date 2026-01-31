Zelenszkij és Merz megállapodtak

Volodimir Zelenszkij és Friedrich Merz német kancellár telefonbeszélgetése során Ukrajna támogatásáról és az európai partnerekkel való közös lépések összehangolásáról tárgyalt, számolt be az ukrán elnök Telegram bejegyzésében.

„Németország sokat segített nekünk a háború első napjai óta. És ez rendkívül nagy hozzájárulás az ukránok életének megmentéséhez és ahhoz, hogy megvédhessük magunkat az oroszoktól” – hangsúlyozta Zelenszkij.

Az államfő nagyra értékelte a német kancellár vezető szerepét és az országok közötti koordináció szintjét: „Friedrich valódi vezetői képességeket mutat, és nagyra értékelem az összehangolásunkat.”

Zelenszkij kiemelte Németország szerepét Ukrajna és Európa biztonságának megerősítésében is.

„Európa egyre erősebbé válik a közös lépéseinknek és Németország védelmünk iránti támogatásának köszönhetően, amely sok tekintetben az egyik legnagyobb Európában” – jegyezte meg az elnök.

Külön kiemelte a német légvédelmi rendszerek hozzájárulását.

„A német Patriot és az IRIS-T az, amely az energiaszektorunkat és városaink jelentős részét védi” – hangsúlyozta Zelenszkij, hozzátéve, hogy most egy fontos energiatámogatási csomag van érvényben.

„Minden egyes ilyen lépés erősebbé teszi Ukrajnát. Köszönöm a kézzelfogható támogatást” – mondta Zelenszkij.

A két ország vezetői a további együttműködési lépésekben is megállapodtak.

„Beszéltünk a további együttműködésről, és megállapodtunk államaink és európai partnereink közötti közös munkában a jövő héten” – mondta az államfő.

Hozzátette, hogy Németország kész csatlakozni Ukrajna újjáépítéséhez. „Hálás vagyok Németország készségéért, hogy segítsen országunk újjáépítésében. Megegyeztünk abban, hogy csapataink kidolgozzák az összes szükséges lépést” – összegezte az elnök – közölte a karpatinfo.net.