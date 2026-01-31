Külföld
Zelenszkij és Merz megállapodtak
Németország kész csatlakozni Ukrajna újjáépítéséhez
„Németország sokat segített nekünk a háború első napjai óta. És ez rendkívül nagy hozzájárulás az ukránok életének megmentéséhez és ahhoz, hogy megvédhessük magunkat az oroszoktól” – hangsúlyozta Zelenszkij.
Az államfő nagyra értékelte a német kancellár vezető szerepét és az országok közötti koordináció szintjét: „Friedrich valódi vezetői képességeket mutat, és nagyra értékelem az összehangolásunkat.”
Zelenszkij kiemelte Németország szerepét Ukrajna és Európa biztonságának megerősítésében is.
„Európa egyre erősebbé válik a közös lépéseinknek és Németország védelmünk iránti támogatásának köszönhetően, amely sok tekintetben az egyik legnagyobb Európában” – jegyezte meg az elnök.
Külön kiemelte a német légvédelmi rendszerek hozzájárulását.
„A német Patriot és az IRIS-T az, amely az energiaszektorunkat és városaink jelentős részét védi” – hangsúlyozta Zelenszkij, hozzátéve, hogy most egy fontos energiatámogatási csomag van érvényben.
„Minden egyes ilyen lépés erősebbé teszi Ukrajnát. Köszönöm a kézzelfogható támogatást” – mondta Zelenszkij.
A két ország vezetői a további együttműködési lépésekben is megállapodtak.
„Beszéltünk a további együttműködésről, és megállapodtunk államaink és európai partnereink közötti közös munkában a jövő héten” – mondta az államfő.
Hozzátette, hogy Németország kész csatlakozni Ukrajna újjáépítéséhez. „Hálás vagyok Németország készségéért, hogy segítsen országunk újjáépítésében. Megegyeztünk abban, hogy csapataink kidolgozzák az összes szükséges lépést” – összegezte az elnök – közölte a karpatinfo.net.