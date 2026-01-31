Ursula von der Leyen irigykedhet Melonira

Ellentétes folyamatok játszódnak le. Miközben az olasz adósság helyzete javul a következő években, az EU egészében csúcsra jár, ez pedig Ursula von der Leyen sara is.

Felminősítés lehetőségére utaló pozitívra javította az eddigi stabilról Olaszország államadós-osztályzatának kilátását a Standard & Poor’s pénzügyi szolgáltatócsoport globális hitelminősítő részlege (S&P Global Ratings). A szombat hajnalban kiadott jelentés bizonyos szempontból fájhat az Európai Uniónak és vezetőjének, Ursula von der Leyen bizottsági elnöknek.

Az EU-ról ugyanis nem sokkal korábban jelent meg egy másik amerikai hitelminősítő, a Fitch ítélete. Ez pedig hemzseg az intő jelektől.

Visszatérve először az olaszokra, az S&P egyebek mellett azzal az előrejelzésével indokolta a lépést, hogy:

az olasz magánszektor a nemzetközi kereskedelmet terhelő folyamatos bizonytalanság ellenére továbbra is képes lesz folyómérlegtöbbletek elérésére, és ez kedvező az olasz gazdaság nettó külső hitelezői pozíciója szempontjából. A kilátás javításával egy időben az S&P megerősítette Olaszország hosszú távú hazai és külső szuverén kötelezettségeinek BBB plusz/A-2 osztályzatát. A Londonban bejelentett lépés indoklásában a hitelminősítő kiemelte, hogy az olasz folyómérleg-egyenleg 2013 óta – a 2022-es energiasokkot kivéve – folyamatosan többletet mutat. Az már kevésbé pozitív, hogy a hitelminősítő 2026-ra 0,8 százalékos növekedéssel számol az olasz gazdaságban a 2025-re szóló előzetes becslésekben szereplő 0,5 százalékos GDP-bővülés után, és prognózisa szerint a növekedés a 2027–2028-as időszakban is 0,8 százalékhoz közeli szinten stabilizálódik, ha addig nem következik be újabb kereskedelmi sokk.

Az S&P azt is közölte: a pozitív osztályzati kilátás azt a várakozását tükrözi, hogy az olasz gazdaság külső pozíciójának javulása a visszahúzó tényezők ellenére is folytatódik. Olaszország a világ nyolcadik legnagyobb gazdasága, jelentős a magánszektorbeli vagyontömeg, és egyedül a háztartási szektor nettó eszközállomány-pozíciója eléri a 11 200 milliárd eurót, amely az éves olasz hazai össztermék (GDP) 5,2-szerese.

Az S&P Global Ratings kiemeli azt is, hogy a pénzügyi szektoron kívüli olasz vállalatok magas és stabil profitrátái a háztartások bőséges megtakarítási rátájával együtt védelmet nyújtanak az olasz gazdaságnak a további sokkokkal szemben.

A hitelminősítő várakozása szerint a GDP-arányos olasz államháztartási hiány eredményszemléletű bázison számolva 2,9 százalékra csökken az idén, bár a következő években már csak marginális mértékű további csökkenés valószínű. A cég 2029-re 2,7 százalékos deficitet vár.

Ebben a környezetben a hazai össztermékhez mért olasz államadósság-ráta a tavalyi 136 százalékról 2027-ig még egy kissé tovább emelkedik,és 2028–2029 után várható lassú csökkenés – áll az S&P előrejelzésében. És ezen a ponton szomorkodhat Ursula von der Leyen.

Van miről beszélniük az uniós tagállamoknak. Az egyik legnagyobb amerikai hitelminősítő, a Fitch Ratings pénteken felvázolta, mi vár 2030-ig az Európai Unióra. Ha minden így marad, mérföldkőhöz ér az adósság, ebben pedig az egyik legfontosabb tényező Ukrajna.

Részben pozitív, ugyanakkor egyben drámai képet is mutat a nagy amerikai hitelminősítő, a Fitch Ratings friss döntése az Európai Unióról. Először is megerősítette az Európai Unió lehetséges legjobb, AAA besorolását változatlan, stabil kilátással.

Ezzel párhuzamosan viszont a hitelminősítő számításai szerint az Európai Unió teljes kötelezettségállománya 2025 végéig 739 milliárd euróra nőtt az egy évvel korábban mért 601 milliárd euróról.

Ez tehát Ursula von der Leyen munkásságának egyik kevéssé ismert serpenyője. A hitelminősítő szerint ugyanakkor erőteljes az EU-tagországok hajlandósága arra, hogy pénzügyi támogatásban részesítsék az EU-t