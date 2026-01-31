Ukrán drónok támadták meg Oroszország négy régióját

Az Ukrán Fegyveres Erők pilóta nélküli légi járműveket támadtak Oroszország négy régiójában, jelentette az Oroszországi Védelmi Minisztérium. Számításaik szerint 24 célpontot semmisítettek meg a légvédelmi rendszerek.

Január 31-én 24 ukrán pilóta nélküli légi járművet semmisítettek meg a légvédelmi rendszerek.

Az összes UAV-t a Kurszk és Belgorod régiók felett lőtték le. Az égen a régiók felett kilenc drónt semmisítettek meg. Öt további drónt lőttek le a Bryansk régió és egyet Lipetsk felett.

Az éjszaka folyamán a légvédelmi erők 26 ukrán drónt fogtak el és semmisítettek meg. A legtöbb drónt a Bryansk régió területe felett lőtték le. A védelmi minisztérium szerint 17 drónt semmisítettek meg az égen a Brjanszk régió felett, hetet a Szmolenszk régió felett, egyet-egyet a Belgorod régió és a Krím területén – adta hírül a News.ru.