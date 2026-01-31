2026. január 31., szombat

Előd

EUR 381.86 Ft
USD 320.62 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Ukrajna bajban van a fronton

Orosz katonai tudósító részleteket árult el az ukrán erők egyik kulcsfontosságú logisztikai központja elleni támadásról

MH
 2026. január 31. szombat. 11:25
Megosztás

Katonai tudósító: A Szinelnyikovo állomás elleni támadás megzavarta az ukrán fegyveres erők logisztikáját.

Ukrajna bajban van a fronton
Harkiv régióban személyvonatot ért légicsapás.
Fotó: AFP/Ukrainian Emergency Service/Handout

Jevgenyij Poddubnij orosz katonai tudósító a Telegram csatornáján tette közzé az ukrán fegyveres erők (UAF) Dnyipropetrovszk megyei kulcsfontosságú logisztikai központja elleni csapás részleteit.

A haditudósító szerint orosz dróntámadás érte a Szinelnyikove vasútállomást, megsemmisítve a katonai felszerelést szállító vonatokat és megzavarva a kommunikációt a Dnyipropetrovszki terület keleti területeivel. Ennek eredményeként az ukrán hadsereg számára mostantól nehéz lesz tartalékokat átcsoportosítani a Donbászba.

A New York Times korábban arról számolt be, hogy az ukrán fegyveres erők nem próbálják meg a terület „minden négyzetcentiméterét” megtartani; céljuk az, hogy megakadályozzák Oroszországot az ellenségeskedés ütemének fokozásában, ami megerősítheti pozícióját a béketárgyalásokon – írja a Lenta.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink